Magie in Magical Kenia?

Mit Wiesberger, Schwab und Nemecz schickt Golfösterreich gleich drei Kontrahenten zur Magischen Kenia Open.

Bei der Magical Kenya Open hoffen gleich drei Österreicher auf magische Golfmomente. Diese lieferten bereits Lukas Nemecz mit einem 5. Platz vor zwei Jahren und Platz 17 im Jahr davor sowie Matthias Schwab mit einem 23. Platz vor 12 Monaten ab. Das 2,5 Millionen Dollar-Event wird bereits zum 56. Mal ausgetragen, allerdings nach längerer Pause erst seit 2019 wieder am Kalender der DP World Tour.

Nemecz auch ohne Tourkarte mit dabei

Lukas Nemecz

, der eigentlich gar keine ausreichende Kategorie in Europas erster Golfliga hält, ist nach starken Auftritten vor Weihnachten noch immer als 87. bester Österreicher im Race to Dubai und könnte bei weiteren guten Ergebnissen bei kleineren Events und vielleicht auch bei der Austrian Open durchaus die Rückkehr auf die DP World Tour bewerkstelligen. „Ich freue mich sehr, in Kenia wieder im Winter spielen zu können,“ gibt Nemecz einen Ausblick, „die Ergebnisse zuvor in Südafrika waren überhaupt nicht was ich mir vorgestellt hatte, aber spielerisch war das großteils schon echt sehr cool. Vom langen Spiel her bin ich einen großen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Leider war das Putten viel zu schlecht, daher habe ich überhaupt keinen Score zusammengebracht.“

Matthias Schwab und Bernd Wiesberger wollen im neuen Golfjahr bislang noch nicht so richtig zünden. Schwab kennt wenigstens den Muthaiga GC, in einem Nobelvorort von Nairobi, bereits sehr gut aus den letzten Jahren, während Wiesberger in den glorreichen Jahren seiner Karriere gerne einen Bogen um die kleineren Events in Afrika machte.

Der Muthaiga GC ist ein enger Parklandkurs, der bei präzisem Spiel jedoch durchaus gute Scores zulässt, solange man mit den eher ungewohnten tropischen Grüns zurechtkommt und den Ballflug in der Höhenlage von Kenias Hauptstadt richtig kalkuliert.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live aus Kenia

