Mit Topergebnis nach Portrush

Sepp Straka krallt sich bei den Genesis Scottish Open mit einer abschließenden 67 (-3) im Renaissance Club einen starken 7. Platz und biegt so mit einem Topergebnis nach Royal Portrush zu den Open Championship ab.

Nach zweiwöchiger Spielpause präsentiert sich Sepp Straka mit wieder voll aufgeladenen Akkus in Schottland durchwegs stark. Nach der Auftaktrunde gab der vierfache PGA Tour Sieg dank der 64 (-6) sogar den Ton an und blieb auch nach dem Freitag mit einer 69 (-1) an den Top 5 dran. Mit einigem Leerlauf ging sich am Moving Day, beim von DP World Tour und PGA Tour kosanktionierten Top-Event, zwar nur eine 70 (Par) aus, damit hielt er aber nahezu seine Position und startet beim Aufgalopp für die anstehenden Open Championship in Royal Portrush so sogar mit nur vier Schlägen Rückstand auf das Führungsduo, bestehend aus Rory McIlroy (NIR) und Chris Gotterup (USA), in den finalen Sonntag.

Der Start gelingt gleich absolut nach Maß, denn nach einem starken Drive parkt er das Eisen am ersten Grün nur drei Meter von der Fahne entfernt, was prompt im anfänglichen Birdie mündet. Auf der 2 kommt nach leichten Ungenauigkeiten im langen Spiel zwar dann rasch auch etwas Stress auf, weiterhin hat der Putter aber die perfekte Tempartur und hält ihn aus rund drei Metern weiterhin im roten Bereich. Am ersten Par 5 der Runde direkt danach hat er dann wieder Grund zu jubeln, da er nach nur knapp zu kurzer Attacke keinerlei Probleme hat das nächste Birdie auf die Scorecard zu zaubern.

In dieser Tonart geht es beim gebürtigen Wiener auch danach sehenswert weiter, denn auch vom drivebaren Par 4 der 5 holt er sich mit Chip & Putt ein Birdie ab, womit er bereits bis auf einen einzigen Schlag zur Führung aufschließt. Erst danach geht er es ein wenig ruhiger an, bei fehlerlosem Spiel bleibt er aber auch vor den letzten neun Löchern voll in Schlagdistanz zu Rory McIlroy an der Spitze. Trotz eines verzogenen Drives legt er sich am Par 5 der 10 dann eine gute Birdiemöglichkeit auf, bringt den Ball aus knapp zwei Metern jedoch nicht im Loch unter.

Doppelbogey gut weggesteckt

Der nächste verzogene Drive auf der 11 geht dann jedoch nicht mehr so glimpflich aus, denn aus dem hohen Rough bringt er den Ball nur im Grünbunker unter, von wo aus er zwei Anläufe braucht um den Ball aus Grün zu quetschen. Da dann noch dazu der Bogeyputt nicht fällt, büßt er mit einer Doublette doch etliche Ränge ein. Wie von Sepp gewohnt steckt er den Rückschlag aber ohne jegliche Probleme weg und steuert aus vier Metern schon auf der 13 mit dem vierten Birdie des Tages wieder gegen. Auch aus dem letzten Par 5 der Runde kann er aus zwei Metern ein Birdie quetschen, womit er die Doublette endgültig wieder egalisiert.

Auf den verbleibenden Löchern lässt er mit sicherem Spiel dann nichts mehr anbrennen und unterschreibt so am Ende die 67 (-3), die ihm einen starken 7. Platz einbringt. Mit dem sehenswerten Auftritt in North Berwick zeigt Sepp auch, dass das „Links-Gefühl“ vor den anstehenden Open Championship in North Berwick eindeutig stimmt. Auch Matti Schmid (GER) hat am Sonntag noch Grund zu jubeln, denn die 71 (+1) reicht für den Deutschen um sich noch das letzte Ticket für Royal Portrush zu sichern. Chris Gotterup lässt am Sonntag nichts mehr anbrennen und schnappt sich bei gesamt 15 unter Par und mit zwei Schlägen Vorsprung auf Rory McIlroy und Marco Penge (ENG) den Sieg.

Leaderboard Genesis Scottish Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Genesis Scottish Open.