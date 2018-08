PGA Championship – Gratis TV-Stream

PGA CHAMPIONSHIP 2018 – Gratis Internet-Stream an allen vier Spieltagen aus Bellerive vom Golf-Major.

Bellerive in St. Louis ist der Schauplatz für das letzte Major des Jahres. Für die Golffans wird auch heuer ein kostenloser Live-TV-Stream vom Jubiläumsturnier, der 100. PGA Championship übertragen.

An allen vier Spieltagen bekommen somit die Golffans vier Flights über die gesamte Runde jeweils 5 Stunden lang live angeboten (“Featured Groups”), jeweils zwei Dreiergruppen am Vormittag und zwei “Marquee-Groups” am Nachmittag Ortszeit. Übertragen wird der Stream über die offizielle Webseite der PGA of America, dem Veranstalter der PGA Championship.

>> TV Live-Stream US PGA CHAMPIONSHIP

Featured Groups Do. 9.8.2018:

15:00 MESZ:

Phil MICKELSON,

Jason DAY,

Keegan BRADLEY

15:23 MESZ:

Tiger WOODS,

Justin THOMAS

Rory MCILROY

20:15 MESZ:

Brooks KOEPKA,

Patrick REED

Francesco MOLINARI

20:37 MESZ:

Jon RAHM,

Jordan SPIETH,

Justin ROSE

FREITAG 10.8.2018:

(Programmankündigung folgt)

SKY überträgt natürlich auch live und exklusiv im TV von der US PGA Championship und zwar insgesamt im Umfang von über 20 Stunden. Hier geht es zum detaillierten >> TV-Programm für Sky-Abonnenten. Auch Nicht-Abonnenten können mit dem >> SKY-Ticket tageweise zu geringen Kosten das Major live im Internet verfolgen.