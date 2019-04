Mit viel Selbstvertrauen

VOLVO CHINA OPEN – VORSCHAU: Matthias Schwab reist nach seinem Top 10 Ergebnis in Marokko mit viel Selbstvertrauen in den “The Tradition at Wolong Valley” nach Chengdu. Bernd Wiesberger hofft im geliebten Asien den Aufwärtstrend der letzten Wochen fortsetzen zu können.

Matthias Schwab wirkt langsam aber sicher reif für den ersten ganz großen Wurf seiner noch jungen Profi-Karriere. Der Rohrmooser glänzte bereits in seiner Rookie Saison mit etlich sehr guten Auftritten und auch heuer weiß der Steirer mit beeindruckender Konstanz zu überzeugen. Bei zehn Turnierstarts kann Matthias bereits zwei Top 10 Ergebnisse vorweisen und spielte darüber hinaus auch in Indien fast bis zuletzt um den Sieg mit.

Gestärkt durch Rang 9 in Rabat passt demnach vor dem China-Abenteuer in Zentral-China auch die Formkurve, die er klarerweise versuchen wird bestmöglich in die Waagschale zu werfen. Matthias steht zum ersten Mal bei den Volvo China Open in den Teeboxen, woraus dem jungen Steirer aber wohl kein Nachteil entstehen sollte, denn am “The Tradition at Wolong Valley” wird generell zum ersten Mal das Turnier abgehalten, weshalb das Gelände auch für die Konkurrenz durchwegs Neuland darstellt.

Diese ist auch beim 2,5 Millionen Dollar Turnier wieder eher überschaubar. Local Hero Haotong Li (CHN) ist der einzige Teilnehmer, der einen Platz unter den Top 50 der Welt vorweisen kann. Mit Kurt Kitayama (USA), Alex Levy (FRA), Jorge Campillo (ESP), Scott Hend (AUS) oder Erik Van Rooyen (RSA) sind aber durchwegs sehr formstarke Spieler am Start. Österreichs Shooting-Star ist zum Auftakt am Donnerstag erst mit später Startzeit um 07:10 MEZ von der 10 weg unterwegs.

Formtrend bestätigen

Bernd Wiesberger kam vor seiner nunmehr bereits vierwöchigen Turnierpause immer besser in Fahrt. Bei seinem letzten Start in Indien zeigte er sich vor allem im langen Spiel meist durchwegs stark, wenngleich er am Samstag im Österreicher-Flight neben Matthias Schwab generell nicht wirklich in Fahrt kam und sich so ein mögliches Topergebnis verbaute.

Die Formkurve zeigt nach etlichen Rückschlägen seit dem Comeback aber dennoch klar in die richtige Richtung und gerade Asien könnte nun zur klar richtigen Zeit kommen. An China hat der Burgenländer fast durchgehend positive Erinnerungen, feierte er doch vor zwei Jahren in Shenzhen seinen letzten Titel auf der European Tour. Mit weiterhin gutem Spiel von Tee bis Grün und besseren Puttleistungen als bislang, könnten sich die Volvo China Open womöglich sogar als der Turnaround einer bislang noch eher verhaltenen Saison erweisen.

Auch Bernd Wiesberger ist zum Auftakt erst mit später Tee Time unterwegs und wird um 06:30 MEZ von der 1 weg ins Turnier starten. Das Wetter verspricht nicht garde einladende Verhältnisse. Zwar soll das Quecksilber jeden Tag locker die 20 Grad Marke überspringen, Regen scheint aber allgegenwärtig zu werden, weshalb wohl auch Verzögerungen nicht ganz ausgeschlossen werden können.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Volvo China Open.