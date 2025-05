Start in die Europasaison

Für Bernd Wiesberger und Matthias Schwab geht es mit der Soudal Open endlich in die Europasaison und in den heißen Golffrühling.

Mit der Soudal Open landet die DP World Tour endlich im europäischen Golffrühling an. Bernd Wiesberger und Matthias Schwab hoffen im belgischen Rinkven GC auf neuen Schwung, nachdem es im Golfjahr 2025 bislang noch nicht nach Wunsch laufen wollte und beide noch viel Arbeit vor sich haben um das Minimalziel, die Absicherung ihrer Tourkarten, zu stemmen.

Knüpft Wiesberger an Leistung von Hainan an?

Bernd Wiesberger holte sich immerhin vor einem Monat in Hainan mit Platz 11, seinem bislang klar besten Saisonergebnis, eine neue Portion Selbstvertrauen ab. Zudem kennt er den engen Parklandkurs von Antwerpen bereits aus den Vorjahren, wo er zweimal Mittelfeldplätze erreichte. Um sich optimal vorzubereiten verzichtete Bernd auch auf die US Open Qualifikation am Montag in Walton Heath und hat somit heuer nur noch die theoretische Chance auf einen Majoreinsatz bei der Open Championship.

Auch für Matthias Schwab ist der Auftritt in Belgien die Generalprobe für das Heimspiel kommende Woche in Altentann, wo er bereits letzte Woche trainierte. Nach nur zwei Cuts im heurigen Jahr arbeitet der Steirer mit Hochdruck daran Stabilität in sein Spiel zu bringen. Den Platz in Rinkven kennt der Steirer bereits aus dem Vorjahr, als er allerdings nicht mit den regnerischen Bedingungen zurechtkam und am Cut scheiterte.

Titelverteidiger in Antwerpen ist der Spanier Nacho Elvira, der erneut von den heimstarken belgischen Routiniers Nico Colsaerts und Thomas Pieters herausgefordert werden wird. Aber auch der Engländer Jordan Smith, der in Walton Heath den US Open-Qualifier gewann, zählt zum engsten Favoritenkreis.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live von der Soudal Open

