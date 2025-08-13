Schnupper-Kurs in Dänemark

Max Steinlechner darf auch bei der Danish Golf Championship ein weiteres Mal auf der DP World Tour Erstligaluft schnuppern.Max Steinlechner

rutscht auch in das Feld für die Danish Golf Championship und bekommt einen weiteren „Schnuppereinsatz“ seiner angehenden DP World Tour-Karriere. Mit dem Aufstieg via Challenge Tour praktisch fix in der Tasche sammelte der Tiroler bereits in der Vorwoche in Schottland wichtige Erstliga-Erfahrungen und bewies mit einem Mittelfeldplatz, dass er sich bereits hervorragend im Kreis von Europas Golfelite zurechtfindet.

Lukas Nemecz und Matthias Schwab stehen da im Furesø Golf Klub deutlich mehr unter Druck, da sie nur mit einem heißen Endspurt im restlichen Golfjahr noch ihre Tourkarten absichern bzw. neu lösen können. Nach dem verpassten Cut zuletzt in Schottland hoffen die beiden Steirer, dass es in Dänemark besser läuft.

Duell der Super-Twins

Dänemarks Golflegende Thomas Björn lädt heuer in den Furesø Golf Klub von Kopenhagen. Seinem Ruf sind alle dänischen Stars gefolgt, von den Hojgaard-Twins über Thorbjorn Olesen bis zu Aufsteiger Rasmus Neergaard-Petersen. Die Deutschen halten da mit ihren eigenen Super-Twins dagegen: zu Yannik gesellt sich Jeremy Paul, der dank einer Sponsoreinladung ebenfalls aufteen darf.

Mit 2,750.000 Dollar ist die Danish Golf Championship allerdings ein eher kleiner Fisch am Kalender, weswegen viele Spieler wie auch Bernd Wiesberger vor den anstehenden Highlights in England und in der Schweiz auf einen Start in Dänemark verzichten, was wiederum Steinlechner und Nemecz entgegenkommt.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live aus Dänemark

Tee-Times und Live Leaderboard Danish Golf Championship