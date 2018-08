Mixed Team-Austria

EUROPEAN TEAM CHAMPIONSHIP – Österreichs Vierer erreicht im Mixed-Bewerb Rang 7. Das Damen-Doppel verpasst dagegen den Finaleinzug.

Bei der im schottischen Gleneagales erstmals ausgetragenen European Team Championship ist Team Austria dank Christine Wolf und Sarah Schober im Damen-Teambewerb vertreten. Unter den 16 Teams, die in vier Vierergruppen jeder gegen jeden den Gruppensieger kürten, verpassen die Österreicherinnen mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen jedoch klar den Aufstieg. Für den Mixed-Bewerb am Samstag sind Bernard Neumayer und Clemens Gaster als Verstärkung eingeflogen. In den beiden Mixed-Doppel scoren die Österreicher Runden von 72 und 75 Schlägen und erreichen bei 3 unter Par Platz 7 unter 11 Nationenteams: “Einfach der Wahnsinn heute. So viele Leute als Zuschauer, eine unglaubliche Stimmung,” äußert sich Neumayer für das gesamte Team begeistert.

Damen-Teambewerb

Nach der 3 & 2 Auftaktniederlage gegen das finnische Damengespann bestehend aus Noora Komulainen und Ursula Wikstrom waren Christine Wolf und Sarah Schober am Donnerstag bereits zum Siegen verdammt, mussten schlussendlich jedoch auch den Britinnen nach einer klaren 5 & 3 Niederlage gratulieren. Damit ist vor dem letzten Gruppenspiel bereits klar, dass es für Österreichs Girls nicht mehr um den Aufstieg geht. Sieglos wollen sich Chrissie und Sarah aber nicht verabschieden und hoffen gegen Island einen abschließenden Sieg mitnehmen zu können.

Allerdings will auch im dritten Match der Start nicht wirklich gut verlaufen, denn wie schon am Vortag müssen Chrissie und Sarah gleich die 1 ihren Gegnerinnen überlassen. Zumindestens schaffen sie es den Rückstand nicht noch weiter anwachsen zu lassen und bleiben an den nächsten Bahnen an den Isländerinnen dran.

Auf der 5 ist es dann aber soweit und die heimischen Girls rutschen mit einem weiteren Lochverlust auf 2 Down zurück. Sofort aber setzen Wolf und Schober den Konter und verkürzen postwendend auf der 6. Nur zwei Bahnen später drücken Kristinsdottir und Jonsdottir jedoch wieder aufs Tempo und stellen den 2 Auf Vorsprung wieder her. Das tiroler-steirische Duo bleibt aber weiterhin dran und krallt sich kurz vor dem Turn die 9.

Angespornt vom erneuten Verkürzen können sie kurz darauf sogar ausgleichen, anders als erwünscht gelingt aber nicht die totale Kehrtwendung, denn nach einigen geteilten Bahnen gehen die Isländerinnen kurz vor Schluss wieder mit 1 Auf in Führung. Als bereits alles auf die dritte Niederlage hindeutet, schnappen sich Chrissie und Sarah dann aber doch noch die 18 und teilen so das Match in letzter Sekunde. Damit scheiden die beiden Österreicherinnen zumindestens nicht komplett punktelos aus.

Gespielt wird bei den European Team Championships von Mittwoch bis Freitag in Vierergruppen im Bestball, wobei in jeder der vier Tabellen nur die Gruppensieger weiterkommen.

Zwei Mixed-Doppel im Vierer-Zählwettspiel

Am Samstag bekommt Team Österreich im Mixed-Bewerb eine zweite Chance, bei dem im Vierer-Zählspiel gewertet wird. Bernard Neumayer bildet dabei mit Chrissie Wolf ein Gespann und Clemens Gaster geht mit Sarah Schober auf die entscheidenden 18 Löcher.

Das Birdie am Par 3 der 4 von Wolf / Neumayer bringt Team Austria in dem Feld von 16 Nationenpaarungenn in der frühen Phase in Führung. Am 6. Loch basteln Chrissie und Bärli ein Triplebogey zusammen, während Clemens / Sarah weiter auf der Par-Welle schwimmen.

Erst rund um den Turn wird es bei Schober / Gaster erstmals bunt. Bogey-Birdie-Bogey-Bogey ist jedoch ein Mix, der Team Österreich in Summe zwei Schläge kostet. Wolf und Neumayer heben sich mit einem Birdie-Triplepack das beste für den Schluss auf und radieren damit das frühe Triplebogey aus. Ihre Par-Runde und die 75 von Schober / Gaster reichen bei insgesamt 3 über Par für einen Mittelfeldplatz unter den 11 Nationen. Die Goldmedaille holt Island bei 3 unter Par.