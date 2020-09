Titelverteidigung angepeilt

SCOTTISH OPEN – VORSCHAU: Bernd Wiesberger geht im Renaissance Club als Titelverteidiger ins Rennen und wird alles daran setzen das Kunststück des Vorjahres beim Rolex Series Event in North Berwick zu wiederholen.

Am 14. Juli 2019 sackte Bernd Wiesberger in Schottland seinen ersten echten Megatitel der Karriere ein, denn nach einem nervenaufreibenden Finaltag inklusive Stechen durfte der Burgenländer den ersten von mittlerweile bereits zwei Rolex Series Pokalen in den schottischen Abendhimmel strecken.

Mit insgesamt 22 unter Par marschierten Bernd und Benjamin Hebert (FRA) damals über die Ziellinie und mussten somit den Sieg im Duell Mann gegen Mann ausmachen. So sehenswert die vier Runden waren, so eigenartig verlief danach die endgültige Titelentscheidung, denn ehrlicherweise muss man anmerken, dass Hebert den Titel wohl noch weniger wollte als der Österreicher.

Beiden merkte man die Konzentrationsschwierigkeiten nach vier anstrengenden Tagen deutlich an, der Franzose konnte diese jedoch noch weniger kaschieren als der Oberwarter und überließ Bernd am Ende sozusagen den obersten Platz am Treppchen. Für den mittlerweile siebenfachen European Tour Champion war der Rolex Series Titel auch endgültig der Funke der den erneuten Weg zum Durchmarsch bis unter die Top 50 endgültig ebnete, denn nur wenige Wochen danach krallte er sich auch in Italien den Titel und zehrt davon bei den Weltranglistenpunkten bis heute.

Zuletzt zeigte der noch 34-jährige im Großen und Ganzen durchaus ansehnliches Golf, kam jedoch sowohl in Valderrama als auch in New York mit den schwierigen harten Verhältnissen und den pfeilschnellen Grüns nicht wirklich gut zurecht, was Topergebnisse verhinderte. Im langen Spiel allerdings scheint er die Sicherheit wieder gefunden zu haben, was gerade für Schottland durchaus auf einiges Hoffen lässt, denn, dass er mit dem Platz mehr als nur gut zurechtkommt, zeigte er letztes Jahr schon eindrucksvoll.

Das Wetter scheint sich typisch schottisch zu präsentieren. Zumindestens am Donnerstag und am Freitag sollte es noch trocken bleiben, weiter als auf rund 13 Grad wird das Quecksilber aber nicht mehr in die Höhe klettern. Neben Bernd stehen mit Tommy Fleetwood, Matthew Fitzpatrick, Danny Willett, Matt Wallace (alle ENG) oder auch Martin Kaymer (GER) durchaus etliche Hochkaräter in den Teeboxen. Matthias Schwab ist hingegen in Schottland nicht mit von der Partie, da er wie Sepp Straka ab Donnerstag in Mississippi bei den Sanderson Farms Championship abschlagen wird.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Scottish Open.