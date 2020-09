Lipold lange im Titelrennen

CASTANEA CHAMPIONSHIP – FINAL: Lukas Lipold verabschiedet sich erst im Finish aus dem Titelkampf und beendet die Pro Golf Toursaison 2020 mit einem weiteren Topergebnis.

Mit der Castanea Championship beschloß die Deutsche Pro Golf Tour ihre kurze Saison 2020. Für das Tourfinale waren Lukas Lipold, Alois Kluibenschädl und Robert Molnar, die heuer stärksten Österreicher, qualifiziert. Die Satellite Tour ließ dafür mit 50.000 Euro ihr höchstes Preisgeld springen, das wie gewohnt über drei Runden ausgespielt wird.

1. RUNDE: Lukas Lipold zeigt seine beste Leistung auf der Pro Golf Tour seit der Coronapause und entlockt dem Adendorf GC gleich 6 Birdies, wobei er auf drei der vier Par 5 jeweils einen Schlag gutmacht. Da kann sich der Salzburger sogar zwei Bogeys erlauben um dennoch in den Top 10 aufzuscheinen.

Robert Molnar mit der 73 und Alois Kluibenschädl mit der 74 können sich am Eröffnungstag nicht wie gewünscht in Szene setzen.

2. RUNDE: Mit drei Birdies auf den ersten vier Löchern bleibt Lipold auch beim zweiten Umlauf voll am Gas, ehe er sich doch eine gefährliche Schaffenspause mit insgesamt drei Bogeys gönnt. Dass der Salzburger dennoch erneut die 68 hereinbringt und sich vor dem Finaltag in Schlagdistanz zur Spitze pusht, dafür sorgt der versenkte Annäherungsschlag am 1. Loch zum Eagle.

Alois Kluibenschädl (75) und Robert Molnar (78) entfernen sich weiter von den gut dotierten Preisgeldrängen und werden am Finaltag nur noch um die kleinen Schecks spielen.

3. RUNDE: Lukas Lipold attackiert nicht nur weiter forsch auch am Schlusstag, sondern spielt zudem höchst fokussiert und stellt komplett die Fehler ab. Nur der Putter lässt einiges ungenutzt, nur auf den Par 5 sammelt der Salzburger Longhitter die Birdies einfach auf.

Der Challenge Tour-erfahrene Deutsche Philipp Mejow verteidigt die Spitzenposition jedoch gekonnt, vor allem dank eines frühen Eagles. Damit lässt er Lipold und die anderen Verfolger über die meiste Zeit zumindest zwei Shots hinter sich. Im Finish kann Lipold jedoch nicht mehr zusetzen und verabschiedet sich mit dem Bogey am letzten Par 5 endgültig aus dem Titelrennen. Mit der 69 setzt Lipold dennoch ein starkes Ausrufezeichen zum Saisonende und nimmt mit Platz 8 sein drittes Top 10-Ergebnis des Pro Golf Tourjahres 2020 mit. Philipp Mejow wehrt alle Angriffe souverän ab und sichert sich bei 16 unter Par ungefährdet den Siegerscheck.