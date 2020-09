Topfavorit in Spanien

ANDALUCIA MASTERS – VORSCHAU: Als bestgerankter Spieler des gesamten Feldes und mit einem Topergebnis aus der Vorwoche im Gepäck geht Bernd Wiesberger im Real Club Valderrama als klarer Topfavorit ins Rennen.

Bernd Wiesberger zeigte sich bei seinem ersten Turnier nach der Rückkehr nach Europa von seiner klar besten Seite und hatte im geschichtsträchtigen The Belfry in Sutton Coldfield sogar reale Siegchancen. Lediglich ein verputteter Moving Day kostete ihm am Ende um zwei Schläge einen Platz im Stechen.

Auch in dieser Woche ist der Name Bernd Wiesberger wieder am höchsten aller Spieler gerankt, womit die Favoritenrolle in Spanien eindeutig festgelegt ist. Dennoch wird es am Ryder Cup Kurs von 1997 auf ganz andere Dinge als noch in England ankommen, denn traditionell glänzt der prestigeträchtige Platz in Valderrama mit beinharten Grüns, was eine grundlegend andere Strategie als noch in England notwendig machen wird.

Teils hautenge Abschläge verlangen darüber hinaus auch absolute Präzision bei den Abschlägen, was allerdings gerade dem Burgenländer enorm in die Karten spielen könnte, denn vergangene Woche zeigte sich der 34-jährige vor allem im langen Spiel unwahrscheinlich konstant. Ein weiteres Topergebnis würde mit Sicherheit auch das Selbstvertrauen vor der nächsten Mega-Aufgabe stärken, denn die Andalucia Masters sind für Bernd das letzte Turnier vor den US Open.

Valderrama kennt der siebenfache European Tour Champion zwar bereits, mit der European Tour macht er jedoch zum ersten Mal halt, denn letztes Jahr sagte er seinen geplanten Start wegen anstehender großer Turniere noch ab. Matthias Schwab hätte ursprünglich eigentlich ebenfalls bei den Andalucia Masters abschlagen sollen, verzichtete jedoch kurzfristig auf einen Start, da er bereits fix ins Feld für die US Open rutschte und sich darüber hinaus auch etwas matt und ausgepowert fühlte.

In Abwesenheit der großen zwei – Jon Rahm ist bei der Tour Championship in Atlanta im Einsatz und Sergio Garcia pausiert – ruhen die spanischen Hoffnungen auf Pablo Larrazabal oder Jorge Campillo. Die größten Namen neben Bernd Wiesberger sind erneut Lee Westwood (ENG) und Martin Kaymer (GER), die als Zugpferde für den spanischen Klassiker fungieren.

>> SKY überträgt Live und in HD vom Andalucia Masters.