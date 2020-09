Golf-Fans werden sich an diesen Slots zum Thema Golf erfreuen

Spielen Sie gerne Golf und sind bereits Profi in diesem Sport, dann haben Sie nun auch die Möglichkeit damit eine Menge an Geld zu verdienen. Es gibt zahlreiche Casino Slots, an welchen Sie Ihr Können zeigen können.

Immer mehr Menschen gehen den Golfsport nach und dies nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt. Diese wachsende Begeisterung sieht man jedoch nicht nur an den Golfplätzen, auch an vielen Casino Slots kann man hier sein Können beweisen. Was gibt es Schöneres, als das man sein Hobby nachgeht, dabei bequem auf der Couch sitzt und zur gleichen Zeit auch noch Geld verdienen kann?

Es gibt zudem auch sehr viele Slots, die man kostenlos tätigen kann. Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit dabei um Echtgeld zu spielen. Jedoch sollten Sie hierbei wissen, dass ausschließlich das Glück bei Slotmaschinen für einen Gewinn verantwortlich sind und nicht das Können allein. Dennoch ist es natürlich sehr positiv, wenn Sie bereits Erfahrungen in diesem Gebiet aufweisen. Auch das Können ist nicht in der Lage den Spielautomaten zu beeinflussen. Jedoch haben Sie nicht nur die Möglichkeit, an Slotmaschinen zu spielen, Sie können auch Wetten abgeben. Golf-Sportwetten erfreuen sich ebenfalls immer größere Beliebtheit und dies nicht nur bei Golf-Profis.

The Argyle Open

Micrograming bietet für Golf-Liebhaber die Slotmaschine The Argylte Open an. Es handelt sich hierbei um ein Spiel, dass bereits im Jahre 1854 das erste Mal stattfand. Der Spielautomat weist 5 Rollen und 4 Reihen auf. Die 40 Gewinnlinien machen diesen Slot besonders beliebt. Außerdem weist der Slot 2 hochauszahlende Symbole auf. Diese werden durch 2 Golfer dargestellt. Der Ball wird von diesen Profis aus den Sand heraus geschossen. Die Gewinnchancen bei diesem Slot sind besonders hoch und eignen sich nicht nur für Könner, sondern auch für Anfänger sehr gut. Selbstverständlich bietet Ihnen dieser Slot auf viele Freispiele an.

Gold Trophy 2

Eine weitere beliebte Slotmaschine nennt sich Gold Trophy 2. Dieses Spiel wird von den bekannten Softwareanbieter Play’n Go angeboten. Vor allem die Grafik kann bei diesem Spiel allemal überzeugen. Im Hintergrund des Golfspiels befindet sich ein wunderschöner Golfplatz mitten im Paradies. Jedoch findet man hier keine Spieler auf den Slots, sondern unterschiedliche Golfausrüstungen, wie zum Beispiel Schläger oder Golfwagen. Auch hier kann man von tollen Bonusse profitieren. Auch Freispiele werden immer wieder angeboten im Scatter. Es handelt sich hierbei um ein Spiel, dass auch bei Menschen sehr beliebt ist, die nicht Golf spielen.

Lucky Swing

Können Sie einfach nicht genug von Golf bekommen, dann entscheiden Sie sich doch einfach für die Slotmaschine Lucky Swing. Dieser Slot weist 5 Rollen und 3 Reihen auf. Des Weiteren bietet er seinen Spielern 5 Gewinnlinien. Der Vorteil an dieser Slotmaschine ist es, dass die Gewinnlinien auf beiden Seiten auszahlbar sind. Bei diesem Spiel dreht sich ebenfalls alles um Golfen. Jedoch ist der Ansatz hier im Vergleich zu den anderen Slots etwas anders. Hier sind alle verschiedenen Charaktere gezeichnet im Comic Stil. Außerdem verfügt der Automat über viele ulkige Animationen, was ihn noch mehr beliebt macht.