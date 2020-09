Wie man mit Wetten auf Golf beginnt

Dieser Leitfaden wird Ihnen die grundlegenden Dinge beibringen, was Sie über Sportwetten auf Golf wissen müssen. Im Allgemeinen ist der Einstieg in das Sportwettengeschäft ziemlich einfach. Oftmals wird ein Bonus gewährt und den besten von der MGA anerkannten Bonus finden Sie bei Sportwetten Bonus Wincomparator, damit die Spieler die besten Boni ausnutzen können. Aber wie beginnt man nun mit dem Wetten? Es gibt nur ein paar Schritte, die Sie befolgen müssen und jeden einzelnen haben wir im Folgenden für Sie beschrieben.

Golf war schon immer eine der populärsten Sportarten der Welt. Und mit dem Aufstieg der Online-Wetten ist Golf schnell zu einer der beliebtesten Sportarten geworden, auf die man wetten kann. Wenn Sie neu bei Sportwetten sind und sich dafür interessieren, online auf Golf zu wetten, kann die Anzahl der Wettmöglichkeiten, Märkte und Buchmacher zunächst etwas überwältigend erscheinen.

Mit dem Kopf, aber nicht dem Herzen wetten

Wenn Sie mit dem Herzen wetten, werden Sie nicht oft gewinnen und wenn Sie es tun, wird es auch nicht vielversprechend sein. Wenn Sie ernsthaft Geld verdienen und auch ein breiteres Wissen über den Sport entwickeln wollen, müssen Sie etwas tiefer in das Spielfeld blicken. Darüber hinaus werden Sie feststellen, dass Ihre bevorzugten Spitzenspieler Sie immer öfter enttäuschen werden. Es gibt nichts Frustrierenderes, als zu beobachten, wie Ihr Favorit mit 17 seinen Abschlag ins Wasser schlägt und ein Turnier verliert. Besonders dann, wenn es Sie am Ende auch noch ein paar Mäuse kostet. Kurz gesagt: Um mit Golfwetten Geld zu verdienen, finden Sie Sieger mit größerer Gewinnchance.

Verstehen Sie Ihre Quoten

Es lohnt sich, über Golf-Quoten zu sprechen, denn auf jeden 15/1-Sieger von Bubba Watson, Justin Rose, Adam Scott oder Hideki Matsuyama entfallen ebenso viele 40/1- und 50/1-Schläge von Branden Grace, Zach Johnson, Justin Thomas und Russell Knox. Und was das betrifft, so gibt es mehr dieser Golfspieler mit höheren Gewinnchancen als die Erträge, die Sie von anderen Golfern erwarten können.

Golfspiel-Wetten

Eine weitere Möglichkeit, mit Wetten auf Golf Geld zu verdienen besteht darin, sich auf Spielwetten zu konzentrieren. Dabei kann es sich entweder um Wetten darauf handeln, wer die niedrigste Punktzahl aus einer Zweier- oder Dreiergruppe schießt, oder um ein virtuelles Spiel zwischen zwei einzelnen Spielern, die auf demselben Platz, aber in verschiedenen Gruppen spielen. Dies kann eine interessante Alternative sein, und obwohl es nicht den Glamour eines direkten Gewinners bietet, kann es zu spannenden Ergebnissen führen, wenn Ihr Spieler Kopf an Kopf mit einem Gegner auf dem 18. Loch ist. Die erste Frage, der man sich bei der Erwägung auf einen Golfer zu wetten stellen sollte, ist die Frage wie seine derzeitige Verfassung aussieht. Zweifelsohne sollten Sie Ihre jüngsten Platzierungen bei Turnieren im Vorfeld studieren und ernsthaft erwägen jeden auszuschließen, der nicht wenigstens einen Hauch von Teilnahme an mindestens einem der fünf vorangegangenen Turniere gezeigt hat.

Spitzenwetten auf die Nationalität

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, in einem der lokalen Länder einen angemessenen Stellenwert zu finden, dann könnte vielleicht ein Blick auf die Märkte mit der höchsten Nationalität der Weg in die Zukunft sein. Dies kann besonders interessant sein, wenn nur zwei oder drei Spieler aus einem bestimmten Land am Abschlag sind, d.h. der von Ihnen gewählte Spieler muss nur ein oder zwei andere schlagen, um zu gewinnen. Die Beobachtung des Geschehens ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, insbesondere am Schluss eines Turniers, wenn die Spitzenreiter den Druck spüren den Sieg auszugleichen und oft auf ihren Vorteil verzichten müssen.

Halten Sie sich an Ihren Einsatzplan

Durch die Beibehaltung eines konsistenten Wettplans kommen Sie nicht in Versuchung Ihren Wetten nachzujagen, wenn Sie anfangen zu verlieren. Wie bei allen langfristigen Ergebnissen sind Sieg und Niederlage relativ und Sie werden einige Gewinner, aber mehr Verlierer hervorbringen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie im Falle einer Niederlage die Kontrolle über diese Verluste behalten. Vergessen Sie auch das Wetter nicht, wenn Sie eine Live-Wette in Betracht ziehen.

Schlussfolgerung

Die Dynamik eines Golfturniers kann sich im Handumdrehen ändern. Achten Sie also darauf, dass Sie während des Spiels auf dem Laufenden bleiben und auf alle Faktoren achten. Der Erfolg bei Golfwetten hängt davon ab, ob Sie mit Form, Statistiken und Szenarien während des Spiels auf dem Laufenden bleiben.

Es gibt viele Variablen, die sich auf das Gewinnpotenzial auswirken, das exponentiell wachsen oder mit einem einzigen Schlag abnehmen kann. Wenn Sie sowohl vor als auch während der Turniere informiert und wachsam bleiben, können Sie die Wertauswahl aus unprofitablen Werten herausfiltern.