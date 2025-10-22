Tourkarten-Finale in Korea

Bis zum allerletzten Turnierstart, der Genesis Championship, müssen Bernd Wiesberger und Matthias Schwab um ihre Tourkarten auf der DP World Tour zittern.

Erst bei seinem letzten Turniereinsatz der heurigen DP World Tour-Saison entscheidet sich für Bernd Wiesberger das Schicksal um sein Spielrecht für 2026. Nach 27 Turnieren im heurigen Jahr ohne ein einziges Top 10 hat der 40-jährige gerade einmal soviele Punkte gehamstert um als 113. im Race to Dubai die Zitterpartie um eine volle neue Tourkarte bis zur Genesis Championship zu verlängern. Zwar hat er bereits eine Conditional Card sicher und würde wahrscheinlich zusätzlich Einladungen über die Career Money List bekommen, damit wären seine Starts jedoch auf kleinere Turniere beschränkt.

An Korea hat Bernd immerhin ausgezeichnete Erinnerungen, nachdem er vor 13 Jahren in Incheon bei der Ballantines Championship erstmals einen wichtigen Titel auf Erstliga Niveau erringen konnte. Bis auf die bekannten Puttschwächen präsentierte sich der Oberwarter zuletzt auch in starker Form.

Noch schlechtere Karten für Matthias Schwab

Matthias Schwab

rutschte so gerade noch in das Feld für das 4 Millionen Dollar-Turnier in Südkorea hinein um seine Minichance auf eine Tourkarte zu wahren, für die er jedoch ein Top 3-Ergebnis benötigen würde um den Gang zur Tourschool abzuwenden.

Die Genesis Championship darf sich über den Start von Koreas Topstars freuen, nachdem Ben An seinen Titel verteidigen möchte und auch Si-Woo Kim und Sungjae Im von der PGA Tour eingeflogen sind. Hideki Matsuyama und Adam Scott verleihen Koreas Turnierhighlight zusätzlichen Glanz.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live von der Genesis Championship

Tee-Times und Live Leaderboard