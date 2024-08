Zeitverzögert durchgestartet

Matthias Schwab findet längere Zeit am Moving Day beim British Masters keinen brauchbaren Rhythmus, drückt nach verpatzten Frontnine nach dem Turn aber sehenswert aufs Tempo und wahrt im „The Belfry“ mit einer 71 (-1) weiterhin die Chance auf ein Topergebnis.

Nach zuletzt vier verpassten Cuts in Folge, die auch den Puffer zum letzten Tourkartenrang im Race to Dubai bis auf 50 Punkte dahinschmelzen ließen, konnte Matthias Schwab am Freitag endlich wieder so richtig durchatmen. Nach Runden von 70 (-2) und 71 (-1) Schlägen durchbrach er nicht nur die schwarze Serie der verpassten Wochenenden, als 20. hat er sogar die Spitzenplätze noch klar in Reichweite und könnte mit einem guten Wochenende in dieser Woche bereits einen großen Schritt in Richtung Spielrecht für kommende Saison machen.

Anders als am Vortag gelingt der Start in den dritten Spieltag mit einem ganz souveränen Par absolut stressfrei. Schon auf der 2 wird der Puls dann aber unangenehm schneller, denn nach verzogenem Drive findet er überhaupt erst mit dem vierten Schlag das Grün und da der Dreimeterputt zum Bogey nicht fällt, leuchtet sogar früh eine Doublette auf. Nachdem er dann am Par 5 danach keinen Konter setzen kann, wird es auf der 5 nach versandetem Drive und dem nächsten Schlagverlust sogar rasch wieder unangenehm.

Vollgas nach dem Turn

Danach kann er seine Performance zwar stabilisieren, läuft jedoch die gesamten Frontnine über vergeblich einem ersten Birdie hinterher. Zu Beginn der hinteren Platzhälfte zieht dann der Abschlag am drivebaren Par 4 der 10 ins Wasser, womit er sogar auf bereits 4 über Par zurück fällt und damit auch schon über 20 Ränge im Klassement einbüßt. Erst auf der 11 kann er dann dank einer hervorragenden Annäherung aus dem Fairwaybunker auch das so lange gesuchte erste Birdie am Samstag bejubeln.

Das scheint das Spiel des Schladming-Pros endgültig zu schärfen, denn am darauffolgenden Par 3 zündet er ein weiteres ganz starkes Eisen und schnürt aus zwei Metern sogar den roten Doppelpack. Nur kurz gönnt er sich dann eine kleine Verschnaufpause, ehe am Par 3 der 14 auch aus vier Metern der Birdieputt fällt und da er danach am Par 5 nur knapp sogar den Eagle verpasst und so sofort den nächsten Birdiedoppelpack auf die Scorecard zaubert, egalisiert er endgültig alle aufgerissenen Schlagverluste wieder.

Nach einem ganz starken Parsave auf der 16, legt er dann auch am letzten Par 5 die Attacke sehenswert am Grün ab, holt sich mit sicherem Zweiputt das bereits fünfte Birdie ab und dreht damit sein Tagesergebnis endgültig sogar noch in den roten Bereich. Ohne Probleme nimmt er dann vom schwierigen Schlussloch noch ein finales Par mit, unterschreibt so die 71 (-1) und wahrt damit als 14. klar die Chance am Sonntag Sutton Coldfield mit einem Topergebnis wieder verlassen zu können.

„Das waren geile Schlusslöcher heute mit fünf Birdies auf den letzten 8 Löchern, überhaupt nachdem ich nach den ersten zehn Löchern schon vier über Par war. Die wichtigste Erkenntnis für mich ist, dass ich es durchaus drauf habe tief zu schießen. Jetzt gilt es in Zukunft öfters Top-Runden mit vielen Pars und Birdies und wenigen Bogeys zu spielen. Die Schlussrunde morgen würde sich da schon mal anbieten“, ist das Vorhaben für Sonntag klar. Niklas Norgaard (DEN) zieht mit einer 64 (-8) und bei gesamt 16 unter Par überlegen an die Spitze und startet mit gleich vier Schlägen Vorsprung auf Thriston Lawrence (RSA) in den Sonntag.

Leaderboard British Masters

