Zimmer in Adamstal

Zimmer direkt am Golfplatz: als einer der wenigen Clubs in Österreich bietet der Golfclub Adamstal gleich 20 Zimmer zum Übernachten und Golfen an.

Für alle, die vom Guten einfach nicht genug bekommen können, ist der Golfclub Adamstal eine der ersten Adressen in Österreich. Nur eine Autostunde abseits der Metropole Wien hat sich Franz Wittmann seinen Lebenstraum erfüllt und ein Golfjuwel in die Ramsauer Wälder gebaut, das mittlerweile in den internationalen Rankings der besten Golfplätze einen Stammplatz erobert hat.

Soweit, so bekannt. Was nach wie vor ein Geheimtipp ist: die Familie Wittmann hat erst kürzlich auf 20 Zimmer und eine Suite erweitert um der Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten direkt am Golfplatz nachzukommen. Ideal für alle, die gleich ein paar Tage in Adamstal golfend verbringen möchten, kulinarisch im „Restaurant Golf und Genuss“ untermalt – und nach dem einen oder anderen Glaserl zu fortgeschrittener Stunde nicht mehr ins Auto steigen wollen!

Das Rauschen des Baches und die unvergleichliche Waldluft sorgen gemeinsam mit den Erinnerungen an die letzte Golfrunde für eine gute Nacht – und am Morgen geht es gleich auf zur nächsten Golfrunde. Mehrtages-Packages mit verschiedenen Greenfee-Ermäßigungen ermöglichen zudem das flexible Planen des Kurzurlaubs im Golfclub Adamstal.

Mehr Infos:

Golfclub Adamstal

Gaupmannsgraben 21

A – 3172 Ramsau

Homepage: https://www.adamstal.at/

Phone: +43 2764 3500

Email: info@adamstal.at