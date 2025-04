Noch alles drin

Bernd Wiesberger zeigt auch am Freitag bei den Hainan Classic eine starke Leistung und hat vor dem Wochenende im Mission Hills Resort noch so gut wie alle Chancen. Auch Matthias Schwab präsentiert sich deutlich sicherer als zuletzt, kann seine 2. Runde jedoch erst am Samstag in den Morgenstunden beenden.

Nachdem die Formkurve bei Bernd Wiesberger bereits vergangene Woche in Shanghai mit dem geschafften Cut und drei 70er Runden am Stück in die richtige Richtung zeigte, konnte sich der Südburgenländer in Hainan am Donnerstag weiter steigern. Nach frühem Bogey bog Bernd auf die Birdiespur ab, wurde bei einem Zwischenstand von -3 nach 12 jedoch von einer Gewitterfront ausgebremst, weshalb am Freitag gleich 24 Löcher Golf auf den achtfachen European Tour Sieger warten.

Dank eines Par 5 Birdies auf der 6 findet er am Freitag in den Morgenstunden dann gut zurück ins Geschehen und unterschreibt so trotz eines späten Par 3 Bogeys auf der 8 zum Auftakt immerhin die 69 (-3). Nur kurze Zeit nach Abgabe der Scorecard beim Recording steht der 39-jährige auch schon wieder in der 1. Teebox um Runde 2 in Angriff zu nehmen und legt mit einem schnellen Par 5 Birdie auf der 2 gleich nach Maß los.

Souverän lässt er mit Pars danach nichts anbrennen und pusht sich dank eines weiteren Par 5 Birdies auf der 6 schließlich auch erstmals unter die Top 10. Das Bild ändert sich auch danach weiterhin nicht, denn mit solidem Spiel hat er absolut alles im Griff und da er auch nach dem Turn vor allem auf den langen Löcher glänzt, dockt er sogar bereits bis an den Top 5 an.

Erst das letzte Par 5 direkt danach verpufft dann ungenützt und da sich auf der 14 schließlich auch der erste Fehler einschleicht, rutscht er im Klassement wieder ein wenig zurück. Das Bogey steckt er aber bestens weg und stellt schon auf der 16 den alten Zwischenstand von 3 unter Par wieder her. Ohne Probleme nimmt er auf den letzten Bahnen dann noch Pars mit, bringt damit die 69 (-3) in trockene Tücher und startet so als etwa 8. und mit nur drei Schlägen Rückstand auf Sean Crocker (USA) an der Spitze aus richtig vielversprechender Position ins Wochenende.

Auch Schwab deutlich verbessert

Nach zuletzt gleich acht verpassten Cuts in Folge mit teils hohen Rundenscores, war am Donnerstag bei Matthias Schwab eine leichte Tendenz in die richtige Richtung erkennbar. Zwar startet er nach der 73 (+1) nur hinter der erwarteten Cutmarke in den zweiten Spieltag, die Bogeyquote konnte er mit nur zwei Fehlern jedoch deutlich geringer halten als zuletzt. Gelingt am Freitag ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, könnte der so hartnäckige Cut-Fluch womöglich in Hainan sein Ende finden.

Der Start geht jedoch ziemlich daneben, denn nach einem anfänglichen Par brummt er sich bereits am Par 3 der 11 ein frühes erstes Bogey auf und verliert damit die gezogene Linie rasch etwas aus den Augen. Sofort steuer der Rohrmooser aber auf de darauffolgenden Par 5 Löchern gegen und kontert so nicht nur den Fehler postwendend wieder aus, sondern drückt sein Tagesergebnis auch rasch in den roten Bereich. Ganz sicher notiert er danach Pars und da sich auf der 17 das nächste Erfolgserlebnis ausgeht, bringt er sich endgültig erstmals auf Cutkurs.

Noch vor dem Wechsel auf die Frontnine schleicht sich dann jedoch auf der 18 auch das zweite Bogey ein, womit er erneut etwas Aufholbedarf aufreißt. Erneut lässt er sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen, bleibt weiterhin geduldig und bringt sich schließlich auf der 4 einmal mehr auf Kurs in Richtung Moving Day. Zwar rutscht er ausgerechnet am Par 5 der 6 wieder mit einem Bogey zurück, sofort hat er aber die richtige Antwort parat und hält sich so bei einfallender Dunkelheit weiterhin oberhalb der wichtigen Marke.

Die verbleibenden beiden Löcher kann er schließlich erst am Samstag in den Morgenstunden absolvieren, bei einem Zwischenstand von -2 nach 16 und auf Rang 48 würden dem Schladming-Pro jedoch zwei Pars genügen um die lange Serie der verpassten Wochenenden endgültig beenden zu können.

Auch Jannik De Bruyn (GER) kann seine 2. Runde erst am Samstag zu Ende bringen, ist jedoch wie Matthias Schwab auf gutem Weg ins Wochenende. Max Kieffer und Alex Knappe dürfen in Hainan bereits Preisgeld einplanen.

Leaderboard Hainan Classic