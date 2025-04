Perfekt ergänzt

Sepp Straka und Brice Garnett ergänzen sich bei den Zurich Classic am Freitag im Klassischen Vierer nahezu perfekt, denn mit einer 67 (-5) knackt das austro-amerikanische Duo vor dem Wochenende im TPC Louisiana sogar die Top 10.

Zwar fanden Sepp Straka und Partner Brice Garnett (USA) zum Auftakt im TPC Louisiana in den Fourballs durchaus stark ins Geschehen, nach dem Turn riss der Schwung jedoch urplötzlich ab, was am Ende „nur“ in einer 65 (-7) gipfelte. Bei ultratiefen Scores – Salinda und Velo (beide USA) notierten sogar eine 58 (-14) – reichte dies nur für Rang 47, womit klar ist, dass die beiden am Freitag im Klassischen Vierer das Tempo erhöhen müssen.

Die erwartete Cutmarke der op 33 liegt jedoch nur um einen Schlag entfernt und, dass sich Sepp und Garnett durchaus gut ergänzen können machten die beiden schon letztes Jahr klar, als sie mit Rang 11 nur knapp ein Topergebnis verpassten.

Gleich zu Beginn zündet Sepp dann ein perfektes Eisen ins Grün auf der 10 und legt danach auch den Pitch am Par 5 der 11 stark zur Fahne, womit er Garnett eigentlich gleich zweimal den Druck vom Putter nimmt. Allerdings lässt der US-Amerikaner die dicke Chance am Par 5 verstreichen, womit sie vorerst nur bis auf einen Schlag zur erwarteten Cutmarke aufschließen. Zwar können sie auch danach Fehler von der Scorecard fernhalten, wirklich zwingende Birdiechancen wollen sich vorerst jedoch keine ergeben.

Starkes Finish

Nachdem Sepp dann am Par 5 der 18 die Attacke einbunkert, geht sich auch auf der zweiten langen Bahn der erhoffte Schlaggewinn nicht aus, was das internationale Gespann nur bei 1 unter Par auf die Frontnine abbiegen lässt. Dort bringt dann Sepp auf der 1 aus vier Metern seinen Putter wieder auf Temperatur und da danach am Par 5 auch aus zwei Metern der Putt fällt, bringen sie sich endgültig auf Kurs in Richtung Wochenende.

In Folge ebbt der gewinnbringende Schwung aber wieder ziemlich ab. Da sie jedoch auch weiterhin noch keinen Schlagverlust einstecken müssen, bleiben Sepp und Garnett auch danach ziemlich solide am richtigen Weg. Am letzten Par 5 ergänzen sich die beiden dann aber wieder absolut perfekt, denn nach starkem Drive zündet Garnett eine noch bessere Attacke und da Sepp souverän aus knapp vier Metern stopft, landet sehenswert der Adler, was das Duo sogar bis auf Rang 7 unter die Top 10 katapultiert.

Ohne Probleme bewältigen sie dann die beiden verbleibenden Bahnen und unterschreiben so am Ende gar eine fehlerlose 67 (-5), womit sie sich bei fünf Schlägen Rückstand auf Velo und Salinda an der Spitze sogar in den erweiterten Kreis der Titelanwärter spielen. Auch Thomas Rosenmüller (GER) cuttet mit Partner Paul Peterson (USA) sicher. Für die Paul-Twins (GER) endet das Teamevent bereits nach zwei Runden.

Leaderboard Zurich Classic

