Greifvogelshow

Bernd Wiesberger lässt am Samstag bei den Hainan Classic gleich zwei Adler landen und wahrt so mit einer 71 die Chance auf das angepeilte Topergebnis. Auch Matthias Schwab lässt im Mission Hills Resort am Moving Day etliche Vögelchen von der Scorecard zwitschern.

Nach den zuletzt so zähen Turnieren, scheint Bernd Wiesberger in Hainan wieder auf die Erfolgsspur abbiegen zu können. Schon zum Auftakt hatte der Südburgenländer mit einer 69 (-3) alles soweit im Griff und ließ sich nicht einmal von einer Gewitterfront aus der Ruhe bringen. Am Freitag legte er dann die nächste 69 (-3) nach und startet so mit nur drei Schlägen Rückstand auf Leader Sean Crocker (USA) ins Wochenende.

Über Nacht scheint der gewinnbringende Schwung jedoch völlig verflogen zu sein, denn gleich am Par 5 der 2 brummt sich der Südburgenländer das erste Bogey auf und da er auch auf der 3 einen Schlagverlust nicht vermeiden kann, geht es schon früh vollkommen in die verkehrte Richtung. Erst am Par 3 der 5 kann er schließlich mit einem Birdie erstmals gegensteuern und da er danach auch aus dem Par 5 der 6 einen Schlaggewinn quetscht, dreht er sein Tagesergebnis recht rasch wieder auf Anfang.

Adler eingenistet

Anders als erhofft kann er danach jedoch nicht noch weiter nachlegen und statt erstmals sein Score am Samstag unter Par zu drücken, findet er sich nach weiterem Bogey auf der 7 sogar prompt erneut im Plusbereich wieder. Noch vor dem Turn fängt er sich schließlich auf der 9 das nächste Bogey ein, was ihn sogar wieder auf +2 abrutschen lässt. Da am Par 5 der 12 jedoch sogar der Adler landet, gleicht er sein Score einmal mehr am Samstag sogar mit einem echten Highlight aus.

Die Greifvogel-Show endet beim 39-jährigen jedoch noch nicht, denn am Par 4 der 16 nistet sich der nächste Eagle ein, womit Bernd sich auch wieder unter die Top 10 spielt. Zum Abschluss erwischt es ihn dann zwar auf der 18 noch mit einem weiteren Fehler, dank der Greifvogelshow bringt er aber dennoch mit der 71 (-1) eine Runde unter Par zum Recording und wahrt so als 13. auch noch die Chance auf das erhoffte Topergebnis.

Schwab am Vormarsch

Wie bei Landsmann Bernd Wiesberger scheint auch bei Matthias Schwab die Tendenz in die eindeutig richtige Richtung zu zeigen. Zuletzt verpasste der Steirer sogar gleich acht Cuts in Folge, könnte in Hainan nun aber die Horrorserie endlich durchbrechen. Aufgrund der Gewitterunterbrechung muss Matthias die 2. Runde erst noch am Samstag in den Morgenstunden beenden, bei einem Zwischenstand von -2 nach 16 und als 48. reichen ihm bereits zwei Pars zum Wochenendeinzug, die er schließlich souverän bei der Fortsetzung zu Papier bringt.

Der geschaffte Cut scheint beim Schladming-Pro eindeutig etwas die Last von den Schultern zu nehmen, denn nach einem anfänglichen Birdie zu Beginn der 3. Runde orientiert sich Matthias von Beginn an in die richtige Richtung. Zwar verpasst er danach am Par 5 Doppel gleich beide erhofften roten Einträge, lässt sich davon jedoch nicht wirklich beeindrucken und schraubt sein Tagesergebnis schließlich am Par 3 der 15 weiter in den Minusbereich.

Erst zu Beginn der Frontnine wird es dann plötzlich richtig unangenehm, denn nach einem wilden Ritt geht sich auf der 1 sogar nur das Doppelbogey aus, womit er wie aus dem Nichts wieder auf Level Par abrutscht. Das kostet plötzlich auch die Sicherheit, wie ein weiterer Schlagverlust gleich danach am Par 5 unterstreicht. Immerhin schüttelt er die Schwächephase sehenswert ab, denn mit gleich drei Birdies in Folge direkt danach, kämpft sich der 30-jährige in Windeseile wieder auf 2 unter Par zurück.

Nur kurz gönnt er sich dann eine kleine Verschnaufpause, ehe schon auf der 7 der nächste Schlaggewinn auf die Habenseite wandert. Schlussendlich steht er nach abschließendem Bogey und trotz des zwischenzeitlichen Doppelbogeys mit einer 70 (-2) wieder beim Recording und klettert damit im Klassement um einige Ränge bis auf Platz 38 nach oben.

Bowen Xiao (CHN) und Marco Penge (ENG) teilen sich bei gesamt 12 unter Par die Führungsrolle. Den deutschen Akteuren ergeht es weniger gut, denn alle drei Spieler in schwarz-rot-gold sind am Samstag buchstäblich im freien Fall unterwegs.

Leaderboard Hainan Classic