Die 5 besten Golf-Accessoires um dein Spiel zu verbessern

Golf ist eine der wichtigsten Sportarten der Welt. Dieser Einzelsport, der auf Golf-Kursen in aller Welt gespielt wird, und das von millionen von Spielern, ist zwar eine sehr anspruchsvolle Sportart – umso faszinierender ist sie zugleich. Viele Golfer Fragen sich aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrades, wie man die eigenen Golfskills verbessern kann. Eine Möglichkeit, neben dem regelmäßigen Training ist das Verwenden von Golf Accessoires. Wir stellen Ihnen hier fünf Golf Accessoires vor, die Ihnen dabei helfen können, ihre skills zu verbessern.

Trackman Gerät

Eine Möglichkeit, um beim Golf Unterstützung zu erhalten, ist das Trackman Gerät. Es handelt sich hierbei um ein Produkt, das bereits weit verbreitet ist. Nahezu alles, was ich auf dem Golfclub stattfindet, wird von diesem Gerät getrackt. Angefangen vom Schwung bis hin zum Kontakt, und dem perfekten Schwung, wird es möglich, mit Hilfe dieses Trackman Analysen über die eigenen Fähigkeiten zu erhalten. Basierend auf der Auswertung von Daten, kann man schließlich an den eigenen Fähigkeiten arbeiten, und schließlich den Schwung verbessern. Auch der Flug des Balles und die Landung können mit dem Trackman gemessen werden. Ein Accessoire für alle, die die eigenen Golf Skills verfeinern möchten.

Schwungtraining-Gerät

Es gibt eine ganze Reihe von Geräten, die dabei helfen sollen, Ihren Schwung zu verbessern. Darunter gibt es einige fragwürdige Gadgets, aber auch einige, die durchaus das erfüllen können, was sie versprechen. Darunter befinden sich einige Geräte, welche Daten entsprechend auf Applikationen aufbereiten, die dann am Laptop oder Tablet analysiert werden können. Wenn man dazu bereit ist, ein gewisses Budget dafür auszugeben, dann können solche Schwungtraining #-Geräte durchaus Sinn ergeben, um den eigenen Schwung zu optimieren. Vollends überzeugen können diese Tools im niedrigen Preissektor jedoch bislang noch nicht.

Golf Simulator

Vor allem bei schlechtem Wetter ist das Spielen auf dem Golfplatz nicht unbedingt ein großes Vergnügen. Glücklicherweise gibt es Golf Simulationen, die es ermöglichen, Golf auch in Innenräumen zu spielen. Zumindest geht das zu einem gewissen Grad. Solche Golfsimulatoren Kosten jedoch sehr viel Geld, mitunter viele 10.000 Euros. Wer also das nötige Kleingeld hat, der kann durchaus erwägen, sich einen Golfsimulator anzuschaffen, um sich hinsichtlich der eigenen Technik zu verbessern. Daher muss man allerdings genügend Platz aufbringen, um eine solche Anlage überhaupt aufbauen zu können. Immerhin bieten manche Fitnessstudios solcher Golfsimulatoren an.

Rangefinder

Der sogenannte Rangefinder ist eine Art intelligentes Fernrohr, welches dabei hilft, die Range im Auge zu behalten. Das tolle daran ist, dass der Rangefinder Golfbälle erkennen kann, und die entsprechende Entfernung automatisch berechnet. Mit Hilfe von Lasern kann dies überaus genau geschehen. Dieser Gadget ist vielleicht durchaus einen Versuch wert.

Golf Putting-Grün

Um die Situation rund um das Golfgreen nachzustellen, wurden sogenannte Putting Greens entwickelt. Bei zahlreichen Golffans finden sich solche aufrollbaren Greens für das Wohnzimmer längst in vielfachen Varianten. Für das Putting kann es durchaus hilfreich sein, insbesondere dann, wenn man nicht aus der Übung geraten will. Allerdings muss man berücksichtigen, dass solche künstlichen Greens in keiner Weise das physikalische Verhalten von einem echten Green ersetzen können.

Wie man gut erkennen kann, gibt es eine ganze Reihe von Accessoires, die durchaus dabei helfen können, in der komplexen Sportart Golf seine Skills zu verbessern. Die große Frage ist hierbei, ob man dazu bereit ist, das entsprechendes Kleingeld aufzubringen. Denn nicht jedes Accessoire ist auch bedenkenlos günstig.

Die fünf hier genannten Beispiele für Accessoires helfen dabei, die Golfskills zu verbessern.