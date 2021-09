Berühmtheiten, die gerne im (Online) Casino spielen

Auch wenn man sich fragen könnte, wieso Promis zum Glücksspiel neigen sollten – sind doch die meisten sicher nicht auf die Gewinne angewiesen – so ist die Lage eindeutig: Auch Stars lieben den Nervenkitzel und das Entertainment. Nicht wenige Hollywood-Berühmtheiten trifft man regelmäßig in den großen Casinos in Vegas & Co an.

Nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Weltgeschehnisse kommen jedoch auch Online Casinos immer mehr in Mode, und das auch in der Promiwelt. Was man natürlich auch nicht vernachlässigen sollte, ist der Popularitätsgrad vieler Stars: Das macht nicht immer nur Spaß und manchmal wünscht man sich einfach nur ein bisschen Privatzeit. Da bieten nicht nur die Seiteneingänge in Casinos, sondern auch Online Spielhallen eine attraktive Möglichkeit. In diesem Artikel schauen wir uns einmal genauer an, welche Berühmtheiten unsere Leidenschaft fürs Gambling teilen.

Die populärsten Stars des Glücksspiels

Nur, weil es sich um Promis handelt, heißt das natürlich nicht automatisch, dass sie auch im Glücksspiel Erfolg haben. Im Gegenteil: Viele Prominente nutzen Casinos online und offline einfach nur zum unterhaltsamen Zeitvertreib, ohne jemals große Gewinne abzustauben. Einige der Stars stechen jedoch durch ihren Ehrgeiz heraus, der sich mitunter auszahlt.

Tiger Woods

Tiger Woods gilt nicht nur als der bekannteste, sondern auch als der erfolgreichste Golfspieler der ganzen Welt. Was man außerdem weiß: Wenn er nicht gerade den Schläger auf dem Golfplatz schwingt, zockt er gerne Blackjack im Casino. Besonders im Mansion Casino in Las Vegas lässt er sich öfter mal blicken. Mittlerweile gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Online Blackjack , sodass Tiger Woods nicht mehr auf die Öffnung seines Lieblingscasinos angewiesen ist. Er gehört allerdings zu denen, die kein Geheimnis aus ihrem Hobby machen und sogar gern mal öffentlich spielen: Man munkelt, dass er pro Blackjack-Hand bis zu 25.000 US-Dollar einsetzt.

Ben Affleck

Ben Affleck gehört zu den Promis, die auch tatsächliche Erfolge im Glücksspiel zu verzeichnen haben. Auch er hat eine Vorliebe für Blackjack: Das bekannteste Gerücht ist, dass er an einem Abend 60.000 US-Dollar pro Hand eingesetzt haben soll. Und das hat sich scheinbar auch noch gelohnt: Man sagt, dass Affleck das Casino um 800.000 US-Dollar Gewinn erleichtert haben soll. Das ist eine beeindruckende Summe – doch ist sein Erfolg wirklich auf seine Begabung und sein Glück zurückzuführen? Im Las Vegas’schen Hard Rock Casino hat Ben Affleck tatsächlich Hausverbot, weil man ihn beim Betrügen erwischt hat. Sowas sehen wir leidenschaftlichen Zocker natürlich nicht gerne – egal, ob Promi oder nicht.

Pamela Anderson

Die Casinowelt gehört keinesfalls ausschließlich den Männern: Die erfolgreiche Schauspielerin Pamela Anderson kennt man nicht nur aus dem Kino, sondern auch aus einer ganz bestimmten Playboy-Ausgabe, in der Spielautomaten gefeatured wurden. Das und die Tatsache, dass Anderson der Hauptcharakter im Baywatch-Game ist, sprechen dafür, dass sich die Schauspielerin ihre Freizeit gern mit Spielautomaten und Slots vertreibt. Von diesen gibt es mittlerweile natürlich eine riesige Varietät auch online. Außerdem sagt man der Promi eine Vorliebe für Poker nach – wer weiß, vielleicht saß sie ja schonmal an Ihrem Online Pokertisch, ohne dass Sie etwas davon mitbekommen haben?

Zu den populärsten Promis, die gerne im (virtuellen) Casino spielen, zählen noch weitere Namen:

♦ Michael Jordan

♦ Charlie Sheen

♦ George Clooney

♦ Bruce Willis

In diesen Online Casinos kann man Promis treffen

Zunächst einmal muss gesagt werden, dass sich die Stars ihre Online Lieblingsspots nicht selbst aussuchen. Diese Entscheidung wird vom Management getroffen, damit sich die Promis auf ihren Hauptberuf – Musik, die Schauspielerei oder den Sport – konzentrieren können. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass ziemlich klar ist, wo es am wahrscheinlichsten ist, mal gegen einen Promi anzutreten: Die vertrauenswürdigsten Online Casinos, die für ihre Seriosität bekannt sind und sich durch einen exzellenten Ruf auszeichnen.

Es gibt einige Online Spielhallen, welche diese Eigenschaften erfüllen. Damit Sie sich nicht selbst durch den Angebots-Dschungel kämpfen müssen, existieren zahlreiche Partnerseiten der Casinos (z.B. Slotozilla), die die Liste der besten Online Casinos für Sie stetig auf dem aktuellsten Stand halten. Sie geben Ihnen Auskunft über die verschiedenen Anbieter und informieren Sie über Online Casinos, Slots und Boni. Zusätzlich können Sie auf Slotozilla auch zahlreiche Slots kostenlos ausprobieren – das machen sicher auch die Promis, bevor sie sich an den Einsatz von Echtgeld wagen. Dafür geht’s dann ab in eine der Online Spielhallen, die die Website gründlich für Sie testet und bewertet.

Mobiles Gaming als Alternative

Einen klaren Vorteil haben die Slots, die Sie auf Slotozilla kostenlos spielen können: Nahezu alle sind heutzutage auch als mobile Spielautomaten verfügbar. Das gilt auch für die meisten Games, die von Online Casinos inklusive des Einsatzes von echtem Geld angeboten werden. Für Promis ist das natürlich eine besonders attraktive Alternative, da man als Hollywood-Star bekanntlich nicht allzu viel Zeit zuhause auf dem Sofa verbringt. Mit mobilen Spielautomaten kann jeder von überall aus zocken, wo eine Internetverbindung vorhanden ist.

Fazit: Spielen Promis lieber online oder offline?

Es ist nicht immer leicht, sich in den Kopf von Stars hineinzuversetzen. Schließlich leben diese meistens in einer völlig anderen Welt als wir. Ganz so unterschiedlich ticken die Promi-Köpfe dann aber doch nicht: Die Leidenschaft zum Glücksspiel vereint uns alle. Sowohl Online Casinos als auch Spielhallen in Vegas haben ihre Vor- und Nachteile für die bekannten Persönlichkeiten. Diese lassen sich recht kompakt zusammenfassen:

Offline Spielhalle Online Casino Vorteile Öffentlichkeit:

Kann für positive Presse genutzt werden Privat

und ohne Identität: Hier kann ein Promi in der Masse untergehen Kontakte pflegen Flexibel: Sowohl von zuhause als auch von

unterwegs (mobil) möglich Prestige Nachteile Je

nach Art der Berichterstattung und Spielverhalten könnte das Image durch

negative Presse beschädigt werden Schicke Fotos für die Presse sind hier eher nicht möglich viele Promis bleiben

lieber unerkannt und privat und werden nicht gern von jedem angesprochen

Letztlich muss mal also sagen, dass es sowohl auf die Art der Persönlichkeit als auch auf den Berühmtheitsgrad und nicht zuletzt auf das Verhältnis zum Glücksspiel und den Erfolg ankommt. Eine pauschale Antwort ist schwer möglich; am Ende ist es die Entscheidung des Promis selbst – beziehungsweise des jeweiligen Managements. Klar ist jedoch: Egal, wie berühmt man ist – nahezu jeder, der gerne zockt, landet über kurz oder lang mal in einem Online Casino. Wer weiß, vielleicht spielen Sie ja noch heute gegen einen Promi, ohne es zu bemerken?