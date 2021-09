Start ins PGA-Abenteuer

SANDERSON FARMS CHAMPIONSHIP – VORSCHAU: Matthias Schwab startet in Jackson, Mississippi ins PGA Tour Abenteuer, dass der Steirer klarerweise so gewinnbringend wie möglich gestalten will. Sepp Straka hofft im CC of Jackson auf einen gewinnbringenderen Auftritt als vor zwei Wochen in Napa.

Dank seiner starken Auftritte bei den Korn Ferry Tour Finals darf Matthias Schwab die PGA Tour als neue Heimat bezeichnen und hofft naturgemäß darauf seine unglaubliche Konstanz in Zukunft auch auf der stärksten Tour der Welt ausspielen zu können. Die erste Möglichkeit dazu ergibt sich bereits in dieser Woche, wo der 26-jährige in Jackson, Mississippi erstmals als PGA Tour Member seine Tees in den amerikanischen Boden stecken wird.

Traditionell gilt es für Rookies vor allem die Wochen von Ende September bis rund um Weihnachten gewinnbringend zu nützen und so viele FedEx-Cup Punkte wie möglich zu sammeln, da nach einer anstrengenden abgelaufenen Saison und der erst vor kurzem zu Ende gegangenen Playoffs etliche große Namen Pausen einlegen, was Topergebnisse etwas „einfacher“ machen könnte. Golf in den USA ist für den Rohrmooser jedenfalls keineswegs Neuland, spielte er doch in seiner College-Zeit jahrelang fürs Golfteam der Vanderbilt University, wobei er tatkräftig mithalf das Team zu einem der besten der Vereinigten Staaten zu machen.

Seit letzter Woche bereitet er sich intensiv in Florida vor, wobei im Training kein spezieller Aspekt im Fokus stand, sondern alle Facetten des Spiels geschärft wurden. Druck macht sich der Schladming-Pro keinen, denn er betrachtet seinen Saisonstart auf der PGA Tour wie ein European Tour Turnier mit etwas stärkerer Beteiligung.

Napa vergessen machen

Sepp Straka geht bereits seit Jahren auf der PGA Tour zu Werke und mischte bereits beim Season Opener in Napa mit, wo es allerdings für den frisch verheirateten Longhitter so gar nicht laufen wollte. Nach starkem Beginn ging die Leichtigkeit komplett verloren, was am Ende sogar in einem mit zehn Schlägen deutlich verpassten Cut mündete.

Nach kurzer Ryder Cup Pause hofft der gebürtige Wiener nun in Mississippi auf mehr Spielglück und damit auch auf die ersten Preisgeld-Dollars der neuen Saison. Dass es gerade bei Sepp von Turnier zu Turnier diametral anders laufen kann zeigte der ehemalige Georgia Bulldog bereits etliche Male. Hat er auch im CC of Jackson sein Visier wieder scharf gestellt, wäre mit Sicherheit auch das erste Topergebnis des neuen Spieljahres im Bereich des Möglichen.

Los geht es für Sepp Straka am Donnerstag erst um 20:06 MEZ mit Andrew Putnam und Cameron Tringale (beide USA). Matthias Schwab beginnt das 7 Millionen Dollar Event bereits um 15:33 MEZ flankiert von Vincent Whaley und Joshua Creel (beide USA). Titelverteidiger ist Sergio Garcia (ESP), der trotz der deftigen Ryder Cup Niederlage gegen die USA vergangene Woche auch heuer in Jackson wieder am Start sein wird.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Sanderson Farms Championship.