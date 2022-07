Die besten Vorteile, wenn man als Erwachsener Golf spielt

Auf einer Golfrunde zu putten ist einfach, aber gut zu punkten ist ziemlich schwierig. Das ist in der Tat der Fall. Wählen Sie einen Schläger, schlagen Sie den Ball und vielleicht landet er ja im Loch; scheint doch einfach zu sein, oder? Falsch!

Die Theorie hinter jedem Golfschwung ist kompliziert. Für jede mögliche Permutation können die Spieler eine einzigartig befriedigende Antwort finden.

Was jedoch nicht komplex ist, ist die Tatsache, dass Golf mehrere gesundheitliche Vorteile bietet, insbesondere für Erwachsene.

Golf ist ein klassisches Spiel, das ein angenehmes soziales Umfeld und Zeiten der Ruhe und Besinnung bietet. Außerdem verbessert Golf nachweislich sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit im Alter.

Es ist nie zu spät, mit dem Golfspielen anzufangen. Deshalb haben wir bei cc-golf.at die 5 Vorteile entdeckt, wenn man als Erwachsener anfängt Golf zu spielen.

1. Gut für Ihre Gesundheit

Die typische Strecke ist etwa acht Kilometer lang und erfordert, dass Sie eine Tasche tragen oder schieben, während Sie eine Vielzahl von Steigungen und Gefällen überwinden.

Je nach Terrain können Sie dabei bis zu 2.000 Kalorien verbrennen. Der Golfschwung selbst ist eine Ganzkörperübung, die Arme, Beine und die Körpermitte beansprucht, auch wenn Sie einen Golfwagen benutzen. Stellen Sie sich das Ergebnis vor, wenn Sie dies täglich oder sogar wöchentlich tun.

2. Gut für Ihr Hirn

So körperlich Golf auch sein mag, 90 Prozent des Spiels sind Kopfsache. Eine 18-Loch-Runde ist ein einziges langes mentales Training, das Sie immer wieder zum Nachdenken anregt und von Ihnen verlangt, sich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren. Golf kann auch helfen, Stress, Ängste und sogar Depressionen abzubauen.

3. Eine großartige Möglichkeit, interessante und fähige Menschen kennenzulernen

Wenn Sie auf einem Golfplatz mit weniger als einer Vierergruppe ankommen, werden Sie wahrscheinlich mit anderen zusammengebracht.

Diese Leute haben bereits etwas mit Ihnen gemeinsam: Sie spielen auch gerne Golf! Sie können natürlich als freier Teilnehmer beitreten oder an Turnieren und Teamaktivitäten teilnehmen, um andere Golfer zu treffen.

4. Die Möglichkeit, bis ins hohe Alter zu spielen

Golf ist eine schonende Aktivität, d.h. sie belastet Gelenke und Muskeln nur minimal. Das macht es viel einfacher, bis ins hohe Alter zu spielen, und eine ältere Person kann bequem spielen, ohne Gefahr zu laufen, dass sie erhebliche Beschwerden oder Schäden erleidet.

Viele Menschen rühmen sich damit, ihr Alter zu schlagen, was eine wirklich erstaunliche Leistung ist.

5. Erleben Sie die Natur

Das vielleicht schönste und spektakulärste Element des Golfsports ist der Ort, an dem er stattfindet.

Im Gegensatz zu anderen Sportarten benötigt Golf viele Hektar und Kilometer an Land, um gespielt werden zu können, und die meisten Plätze bieten eine Fülle von Bäumen, Tieren und anderer Natur, die Sie genießen können.

Wenn Sie Golf spielen, tragen Sie dazu bei, die natürliche Umgebung zu erhalten, in der Tiere und Pflanzen gedeihen können. Erfahren Sie mehr darüber, wie Golf den Planeten beeinflusst.

Warum die Gesundheit so wichtig beim Golf ist

Einen ähnlichen Schub für Ihre geistige Gesundheit können Sie durch das Golfspielen erhalten. Der Sport erfordert exakte mentale Berechnungen: Sie denken an die Platzierung des Balls, die Tiefe des Grases, die Art des Geländes, die Windrichtung, das allgemeine Tempo des Grüns und die Neigung des Geländes, neben vielen anderen Faktoren.

Allein die Tatsache, dass Sie Ihren Geist aktiv halten und während des Spiels kalkulierte Entscheidungen treffen, ist ein großartiges mentales Training. Golf ist eine großartige Methode, um Ihren Geist stark zu halten.

Eine Studie hat herausgefunden, dass mindestens 30 Minuten Golf spielen oder trainieren das Gedächtnis stärken kann:

♦ Den Rückgang des Gedächtnisses, der mit dem Älterwerden einhergeht, verlangsamen kann.

♦ Das Risiko, an Depressionen oder Angstzuständen zu erkranken, verringern kann

♦ Niedergeschlagenheit lindern kann

♦ Eine bessere Erholung kann das Selbstvertrauen stärken.

Nach der Studie steigert körperliche Aktivität nicht nur die Gehirnleistung, sondern auch die Stimmung und die Lebensqualität. Die frische Luft und die Gesellschaft anderer Menschen kann Ihre Laune noch weiter heben.

Die geistigen und körperlichen Vorteile des Golfsports sind vielfältig. Golf ist der perfekte Outdoor-Sport, wenn Sie sich in Form bringen wollen, ohne das Gefühl zu haben, dass Sie trainieren müssen.

Fazit

Wir hoffen, dass diese Liste Sie ermutigt, entweder beim Golf zu bleiben oder damit anzufangen.

Das Schöne an all diesen Vorteilen des Golfsports ist, dass sie für Profis und Amateure gleichermaßen gelten, also gehen Sie raus und spielen Sie!