Golf als Zuschauer erleben

Es gibt immer zwei Möglichkeiten wie man eine Sportart betreiben kann. Das naheliegendste ist natürlich selbst auf dem Golfplatz aktiv zu sein. Aus verschiedenen Gründen hat aber nicht jeder die Möglichkeit regelmäßig selber aus dem Platz zu stehen. Das geliebte Hobby kann man dann trotzdem intensiv verfolgen, wenn auch in einer passiven Rolle als Zuschauer. Weil es auch dabei große Unterschiede gibt, wollen wir uns heute einmal mit den Möglichkeiten Golf als Zuschauer zu erleben beschäftigen.

Der Golfsport verhält sich ähnlich wie Tennis. Zwar gibt es auch dort Ligen und man könnte die Spiele einer Mannschaft verfolgen. Die meisten Golfsportfans interessieren sich aber viel mehr für die großen Turnieren, an denen die Stars der Szene teilnehmen. Das bedeutet aber auch, dass das Interesse an Veranstaltungen auf der ganzen Welt besteht. Aus diesem Grund gibt es aus unserer Sicht zwei Gruppen von Fans, die auf unterschiedliche Weise den Turnieren folgen.

Manche davon wollen aber auch noch einen Schritt weitergehen. Es reicht Ihnen nicht nur die Spieler zu verfolgen und wollen ihr Fachwissen auf die Probe stellen. Das kann man zum Beispiel mit Sportwetten und dem Versuch den Sieger vorherzusagen. Verschiedene Angebote gibt es auf Sportwetten24 und bei anderen Wettanbietern.

Turniere live vor Ort verfolgen

Wer selber Golf spielt weiß, dass man nur vor Ort die Bedingungen spüren kann, denen die Spieler ausgesetzt sind. Ist es sehr windig? Regnet es? Das alles hat Einfluss auf die Ergebnisse. Darum gibt es sehr viele Fans des Golfsport, die live vor Ort sein wollen, wenn ihre Idole um den Sieg spielen. Dies erfordert aber einigen logistischen Aufwand. Schließlich finden Golfturniere an verschiedenen Orten statt.

Auch sind es immer mehrere Tage, über die ein wichtiges Turnier geht. Wer also als Fan vor Ort dabei sein will, wenn die Profis Bälle abschlagen, der muss seine Urlaubsplanung daran ausrichten. Glücklicherweise kann man dabei aber auch die Wünsche an das eigene Urlaubsziel berücksichtigen. Besonders hoch im Kurs stehen aber Turniere der PGA-Tour , die auf verschiedenen Anlagen in den USA gespielt wird. Leider bedeuten solche weiten und langen Reisen, um vor Ort dabei zu sein, auch, dass einiges an Kosten auf die Golfsportfans zukommt.

Alle großen Events im Fernsehen oder Internet erleben

In den letzten Jahren hat die Anzahl an Golf Übertragungen im Fernsehen erfreulicherweise deutlich zugenommen. Wem das nicht reicht, der hat die Möglichkeit über das Internet im live stream die internationalen Turniere zu verfolgen. Dadurch ist es sehr viel einfacher geworden als begeisterter Fan des Golfsports dieses Hobby in der Rolle des Zuschauers auszuleben.

Zwar muss man für Live Übertragungen auch spät in der Nacht wach sein, weil viele wichtige Turniere in anderen Zeitzonen ausgetragen werden, dafür hat man deutlich geringere Kosten, als wenn man nach Südafrika oder in die USA reisen würde. Sollte eine Veranstaltung nicht so spannend sein, wie man das erwartet hat, kann man auch einfach abschalten und hat keinen großen Aufwand betrieben.

Wer möchte kann auch die Übertragungen mit englischsprachigen Kommentatoren schauen. Diese sind bekannt dafür, dass sie sehr enthusiastisch sind und lautstark kommentieren. Ein zusätzliches Argument Turnieren vor dem TV-Gerät zu verfolgen.

Fachsimpeln gehört immer dazu

Eine Sache darf natürlich nicht fehlen, wenn man als Zuschauer beim Golf dabei ist. Der Austausch mit anderen interessierten über die letzten Ergebnisse. Während das vor Ort relativ einfach mit anderen Zuschauern geht, bleiben für den Fernsehzuschauer die Mitspieler bei der nächsten eigenen Runde auf dem Golfplatz. Dort sind die Ergebnisse vom Ryder Cup oder den Masters selbstverständlich Thema.

Wem das nicht ausreicht, der kann sich zusätzlich in Internetforen mit anderen Golfsportfans austauschen und so Meinungen aus der ganzen Welt erfahren. Unter Umständen kann man dadurch sogar wertvolle Informationen erhalten, die den Ausgang der nächsten Veranstaltung beeinflussen könnten.