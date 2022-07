The 150. Open – Ergebnis 2022

150th OPEN CHAMPIONSHIP – FINAL: Cameron Smith (AUS) erwischt beim Open-Jubiläum am Old Course eine Runde für die Ewigkeit und marschiert mit einem unter Feuer stehenden Putter zum ersten Major-Titel der Karriere. Cameron Young (USA) stürmt mit einer 65 (-7) noch bis auf Rang 2 nach vor. Rory McIlroy (NIR) wird mit einer 70 (-2) 3.

An den Österreichern lief die historische 150. Open am Old Course leider komplett vorbei, sowohl Bernd Wiesberger als auch Sepp Straka scheiterten deutlich am Cut.

