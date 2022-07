Vorstöße geplant

WOCHENVORSCHAU: Matthias Schwab hofft bei den 3M Open im TPC Twin Cities den entscheidenden Schritt in Richtung Tourcard machen zu können. Lukas Nemecz will den Schwung vom US-Debüt auch nach England zu den Cazoo Classic mitnehmen.

Total untypisch verpasste Matthias Schwab vergangene Woche beim von PGA und DP World Tour co-sanktionierten Stableford Event in Kalifornien trotz durchwegs recht sehenswerter Auftaktrunde noch den Cut und ging dementsprechend leer aus. Damit verpasste der Rohrmooser auch wichtige Punkte im FedEx Cup, wenngleich er von Rang 112 aus durchaus noch einen gewissen Puffer auf den wichtigen 125. Platz hält.

Dennoch soll im TPC Twin Cities in Minnesota nun bei den 3M Open der entscheidende Schritt in Richtung Tourcard gelingen, denn mit einer guten Woche, könnte er am Ende wohl angesichts nur noch weniger zu spielender Turniere die Sektkorken einigermaßen knallen lassen und die PGA Planung für kommende Saison sozusagen bereits in Angriff nehmen.

Um dieses Ziel zu erreichen gilt es jedoch vor allem das Spiel vom Tee und rund um die Grüns wieder zu schärfen, denn mit einigen haarigen Abschlägen und strategisch platzierten Bunkern weiß sich die Par 72 Anlage durchaus zu verteidigen. Das Wetter sollte prinzipiell mitspielen, denn bei sommerlichen Temperaturen ist derzeit lediglich für Samstag etwas Regen vorhergesagt.

Schwung mitnehmen

Lukas Nemecz legte vor zwei Wochen in Kentucky bei der co-sanktionierten Barbasol Championship ein durchaus erfrischendes US-Debüt hin und ließ sich selbst von megalangen Verzögerungen nicht aus der Ruhe bringen. Mit frisch aufgeladenen Akkus hofft er nun den Schwung aus den USA nach England mitnehmen zu können, denn mit den Cazoo Classic beginnen für den Steirer nun die wichtigen britischen Hochsommerwochen.

Zum Auftakt bekommt er es mit dem Hillside GC in Southport zu tun, ein Platz der vor allem bei Wind unglaublich trickreich werden kann. Hat Lukas allerdings weiterhin sein langes Spiel so souverän auf Schiene und den nötigen Touch auf den Grüns, könnte es in dieser Woche durchaus hoch hinausgehen, auch weil das Event nach den Open nicht unbedingt mit den ganz großen Big Names aufwarten kann.

Thorbjorn Olesen (DEN), Jorge Campillo, Nacho Elvira (beide ESP), Stephen Gallacher (SCO) und einer ganzen Armada an spielstarken Engländern ist die Konkurrenz jedoch keinesfall auf die leichte Schulter zu nehmen. Ein absolutes Topergebnis könnte Lukas auch vom 84. Platz im Race2Dubai deutlich nach vorne pushen, womit er nicht nur in Sachen Tourcard hörbar durchatmen könnte, sondern auch in Sachen Final Series in eine deutlich angenehmere Ausgangslage käme.

>> SKY überträgt Live und in HD von den 3M Open und den Cazoo Classic.