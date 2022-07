Souverän auf Cut-Kurs

CAZOO CLASSIC – 1. RUNDE: Lukas Nemecz tritt sich nach 17 fehlerlosen Bahnen zwar am Schlussloch noch ein Bogey ein, bringt sich zum Auftakt im Hillside GC mit einer soliden 71 (-1) aber klar auf Cut-Kurs.

Mit der Cazoo Classic starten Lukas Nemecz und die DP World Tour in den britischen Hochsommer. Der heurige UK Swing wird in den kommenden vier Wochen noch nach Schottland, Wales und Nordirland auf britische Topkurse führen. Nach dem erfolgreichen US-Debüt hofft Nemecz auch im Hillside GC von Southport eine gute Figur zu machen um sich im Race to Dubai vom 84. Rang weiter vorzuarbeiten.

Gleich auf der 1 muss der Steirer dann erstmals etwas Gefühl beweisen, nachdem die Annäherung übers Ziel hinaussegelt. Nach starkem Chip geht sich aber das anfängliche Par aus. Am ersten Par 5 danach verpasst er zwar das erhoffte schnelle Birdie, mit sicherem Spiel von Tee bis Grün kommt er in der frühen Phase des Turniers aber immerhin nicht in die Verlegenheit einen Schlag abgeben zu müssen.

In dieser Tonart geht es auch danach weiter: Immer wieder agiert der Aufsteiger im langen Spiel sehr solide, bringt aber schlicht die Bälle noch nicht nah genug zu den Fahnen um sich echte Birdiechancen auflegen zu können. Auch am Par 3 der 7 stoppt die Annäherung alles andere als zwingend neben der Fahne, aus sieben Metern kommt jedoch der Putter auf Temperatur und ermöglicht Lukas schließlich das erste Erfolgserlebnis.

So richtig ins Rollen bringt ihn das Birdie jedoch nicht, denn sofort spult er danach weiter Pars ab und muss nach verzogenem Drive am Par 5 der 11 sogar etwas zaubern um das Par noch auf die Scorecard kratzen zu können. Erst auf der 17 kann er sich dann für das unglaublich beständige Spiel ein zweites Mal belohnen, nachdem er sich am letzten Par 5 selbst von einer eingebunkerten Grünattacke nicht aus der Ruhe bringen lässt.

Just das Schlussloch brummt ihm dann nach leicht verzogenem Abschlag dann doch noch ein Bogey auf, was eine an und für sich durchwegs souveräne Auftaktrunde jedoch nur leicht eintrübt, denn mit der 71 (-1) bringt sich Lukas Nemecz klar auf Cut-Kurs.

