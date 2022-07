Kaum Erfreuliches

BIG GREEN EGG GERMAN CHALLENGE – 1. RUNDE: Timon Baltl, Niklas Regner und Martin Wiegele finden zum Auftakt keinen brauchbaren Rhythmus und rangieren nach schwarzen Runden im Wittelsbacher GC nur hinter der prognostizierten Cutmarke.

Martin Wiegele gab beim Heimspiel in Adamstal mit seinem ersten Top 10 seit langer Zeit wieder ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Den guten Lauf hofft der Grazer auch beim bayrischen Challenger fortzusetzen. Für Niklas Regner setzte es dagegen in Adamstal mit dem Missed Cut einen Dämpfer. Im Wittelsbacher GC von Neuburg an der Donau hofft nicht nur er, sondern auch Timon Baltl auf eine gewinnbringende Woche.

Sofort am anfänglichen Par 5 sammelt Timon Baltl ein Birdie auf und baut sein Score bereits auf der 4 weiter aus. Ein erstes Bogey auf der 5 bringt den Steirer dann jedoch einigermaßen außer Tritt, denn schon die 7 wirft ihn wieder auf Level Par zurück und nachdem sich dann auch auf der 9 nur ein Bogey ausgeht, steht er sogar nur im Plusbereich in der 10. Teebox.

Die schwarze Phase reißt auch auf den Backnine zunächst nicht ab, denn schon das Par 3 der 11 kostet den nächsten Schlag. Zwar egalisiert er das Bogey sofort, rutscht jedoch auf der 13 abermals zurück. Erst danach stabilisiert er sein Spiel wieder und sammelt immerhin auf der 17 noch ein Birdie auf, womit sich am Ende aber nur die 73 (+1) ausgeht und ihn am Freitag vom 99. Platz aus bereits zu einer Aufholjagd zwingt, soll sich der Cut in Deutschland ausgehen.

Deutlich im Hintertreffen

Auch in Deutschland hat Niklas Regner wieder einigermaßen zu kämpfen, denn nach verpasstem Par 5 Birdie auf der 1 muss er schon auf der 3 den ersten Fehler einstecken. Zwar kann er sich zwei Löcher später auch über das erste Birdie freuen, mehr will auf den ersten neun Löchern jedoch nicht gelingen.

Nach einer langen Parserie geht sich schließlich am Par 5 der 15 erstmals der Sprung in den Minusbereich aus, den er allerdings mit einem Doppelbogey am darauffolgenden Par 3 prompt wieder verlässt und da er die Runde am abschließenden Par 5 nur mit noch einem weiteren Doppelbogey ausklingen lässt, geht sich zum Auftakt sogar nur die 75 (+3) aus, womit er erneut am Freitag vom 127. Platz aus bereits alle Hände voll zu hat um nicht bereits den zweiten Cut in Folge zu verpassen.

Gleich auf den ersten beiden Löchern zeigt Martin Wiegele, dass er den Schwung vom Heimspiel auch nach Deutschland mitgenommen hat, denn mit einem Birdiedoppelschlag gelingt der Start nach Maß. Danach allerdings wird es zusehends ungemütlicher, da er sich zunächst mit einer Doublette den gelungenen Beginn auf nur einem Loch egalisiert und danach mit einem Bogey auf der 5 sogar in den Plusbereich abdriftet.

Die Probleme gehen auch auf der hinteren Platzhälfte weiter, denn mit dem nächsten Fehler auf der 10 und einem zweiten Doppelbogey auf der 14 ist der Routinier regelrecht im freien Fall unterwegs. Zwar gehen sich auf den beiden Par 5 Löchern auch noch Birdies aus, mit einem weiteren Bogey am Par 3 der 16 steht er am Ende aber wie sein Landsmann nur mit der 75 (+3) wieder beim Recording.

Tadeas Tetak (SVK) setzt mit einer 64 (-8) die Bestmarke.

Leaderboard Big Green Egg German Challenge