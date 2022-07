Durchaus gelungen

3M OPEN – 1. RUNDE: Matthias Schwab sorgt mit einer 71 (-1) im TPC Twin Cities für einen durchaus gelungenen Start und hat nach einigen vergebenen Möglichkeiten wohl sogar noch Luft nach oben.

Mit der 3M Open, dem drittletzten Saisonturnier vor den Finals, setzt die PGA Tour ihren FedExCup-Countdown fort. Trotz des Missed Cuts zuletzt in Kalifornien hat der Steirer nur einen Platz im FedExCup eingebüsst und hat als 112. aktuell noch einen gewissen Puffer auf die entscheidenden Top 125.

Der Start gelingt in Minnesota dann gleich nach Maß, denn mit allererster Startzeit knallt er sofort auf der 1 die Annäherung bis auf 1,5 Meter zur Fahne und streift prompt das anfängliche Birdie ein. Nachdem allerdings schon auf der 2 der Teeshot leicht zu kurz bleibt und den Weg übers Wasser knapp nicht schafft, steht sein Score auch prompt wieder auf Anfang.

Der Rohrmooser steckt den kleinen Rückschlag aber bestens weg und krallt sich aus drei Metern schon auf der 3 das nächste Birdie, womit er sein Score in Windeseile wieder in den roten Bereich drückt. Erst danach kehrt erstmals auf der Scorecard etwas Ruhe ein, bis er sich kurz vor dem Turn mit einem Dreiputt ein weiteres Bogey eintritt und so die Backnine nur bei Level Par in Angriff nimmt.

Trocken heimgespielt

Zwar zeigt er sich vom Faux-pas einigermaßen unbeeindruckt und gibt sich schon auf der 10 und auf der 11 durchaus machbare Möglichkeiten, bringt aus vier bzw. drei Metern jedoch noch nicht das nächste Birdie auf die Scorecard. Das ändert sich dann am Par 3 der 13, wo er sich mit einem wahren Monsterputt aus knapp 13 Metern für die verpassten Chancen revanchiert.

Das scheint den Schladming-Pro endgültig ins Rollen zu bringen, denn gleich auf der 14 geht sich sogar von knapp außerhalb des Grüns das nächste Birdie aus. Erst eine zu kurze Annäherung aus dem Rough inklusive verpasstem Up & Down danach brummt ihm auf der 16 auch den nächsten Fehler auf.

Mit einem wichtigen Parsave aus 1,5 Metern auf der 18 macht er schließlich die 71 (-1) perfekt und sorgt so für einen durchaus gelungenen Auftakt, wenngleich er mit einigen ausgelassene Möglichkeiten sogar noch eine deutlich bessere Auftaktrunde liegen lässt.

