Zwei Drittel gescheitert

BIG GREEN EGG GERMAN CHALLENGE – 2. RUNDE: Einzig Timon Baltl schafft im Wittelsbacher GC den Sprung ins Wochenende. Martin Wiegele und Niklas Regner bleiben bereits am Freitag auf der Strecke.

Österreichs Challenge Tour Professionals erwischten in Deutschland einen alles andere als guten Start, denn Timon Baltl ist nach einer 73 (+1) noch der Beste in rot-weiß-rot und selbst er muss am Freitag bereits eine Aufholjagd starten, soll sich der Cut noch ausgehen. Niklas Regner und Martin Wiegele hilft nach 75er (+3) Runden wohl nur noch ein tiefroter zweiter Spieltag weiter.

Gleich am Par 3 der 11 verschärft sich Timon Baltl die Ausgangslage mit einem frühen Bogey noch zusätzlich, findet danach aber immerhin den gesuchten Rhythmus und kommt nach Birdies auf der 12 und dem Par 5 der 15 zumindest im roten Bereich auf den Frontnine an.

Auf der 2 rutscht er dann sogar wieder auf Level Par zurück, ehe er weitere Fehler gekonnt fern hält und sich zunächst auf der 5 wieder das Minus als Vorzeichen schnappt und danach mit einem spektakulären Eagle am Par 4 der 7 sogar für ein absolutes Highlight sorgt. Schlussendlich geht sich so die 69 (-3) aus, womit er als 39. bereits Preisgeld einplanen darf.

Deutlich vorbei

Martin Wiegele spult am Freitag zwar makellose Backnine ab, findet dabei jedoch lediglich auf der 14 ein Birdie, womit er der gezogenen Linie nur bedingt näher kommt. Auf der 3 kommt dann mit einem weiteren Birdie noch einmal richtig Hoffnung auf, die jedoch mit darauffolgendem Doppelbogey und einem weiteren Fehler rasch wieder verfliegt. Gegen Ende geht sich zwar noch ein weiterer Schlaggewinn aus, mit der 72 (Par) hat er nach der 75 (+3) vom Vortag aber keine Chance das Wochenende noch zu erreichen.

Nach soliden anfänglichen Pars tastet sich Niklas Regner am Nachmittag mit einem Par 5 Birdie auf der 15 etwas näher an die Linie heran, rutscht mit einem Bogey und einem Doppelbogey aber noch vor dem Turn weiter zurück und benötigt so außergewöhnliche Frontnine um sich noch irgendwie ins Weekend retten zu können. Die Hoffnung geht jedoch nicht auf, denn am Ende steht er nur mit der 74 (+2) wieder im Clubhaus und scheitert so wie schon beim Heimspiel in Adamstal erneut am Cut.

