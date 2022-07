Wer gewinnt den Presidents Cup 2022? Lage und Prognosen

Auch in diesem Jahr findet in den Vereinigten Staaten das Duell zwischen den Vertretern der USA mit jenen aus jedem anderen Teil der Welt statt. Das Turnier wird zwischen dem 19. und dem 25. September 2022 ausgetragen. Der Presidents Cup wird zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers in Charlotte, in North Carolina, im Quail Hollow Club veranstaltet.

Nach zahlreichen Siegen in den Vereinigten Staaten, mit den Gewinnen zwischen 2005 und 2017, wie dies von den wichtigsten Online-Wettportalen resultiert , scheint auch in diesem Jahr die Mannschaft aus Übersee für den Endsieg in der Veranstaltung der Favorit zu sein. Zu den Gründen für diese klare Entscheidung der Buchmacher ist sicherlich die Tatsache anzuführen, dass das Team USA in dieser Ausgabe aus echten Ausnahmespielern zusammengesetzt ist. Schauen wir uns an, welche Sportler am Presidents Cup 2022 auf dem Green teilnehmen werden.

Wer sind die Teilnehmer der Vereinigte Staaten an diesem Presidents Cup 2022?

Es qualifizieren sich im Team USA für den Presidents Cup 2022 die ersten sechs Mitglieder des US PGA Tour, jene, die die meisten Punkte im FedExCup vom A Military Tribute 2019 bis zur BMW-Meisterschaft 2022 gesammelt haben. Die Ergebnisse für jeden Erfolg sind folgende:

♦ Vom Military Tribute 2019 bis zur BMW-Meisterschaft 2020 gilt 1 FedExCup-Punkt, der einen Wert von 0,5 Punkten erhält

♦ Von der Fortinet-Meisterschaft 2020 bis zur BMW-Meisterschaft 2021 gilt 1 FedExCup-Punkt, der einem Wert von 1 Punkt entspricht.

♦ Von der Fortinet-Meisterschaft 2021 bis zur BMW-Meisterschaft 2022 gilt 1 FedExCup-Punkt, der einem Wert von 3 Punkten entspricht.

♦ Es werden dann 6 Spieler ausgewählt, die vor dem 29. August 2022 ernannt werden.

Der Spitzenreiter in der Tabelle für die USA ist der Champion Scottie Scheffler, die Nummer 1 der Welt führt das Team mit 18 Events an, der 25-Jährige hat vier PGA Tour-Titel, die WM Phoenix Open, das Arnold Palmer Invitational, die World Golf Championships-Dell Technologies Match Play und Masters gewonnen. Zahlreiche andere Meisterspieler werden höchstwahrscheinlich am Turnier teilnehmen, darunter der Zweitplatzierte Patrick Cantlay und Sam Burns. Mit diesen drei Spielern haben die guten Teams der restlichen Welt kaum Chancen.

Wer sind die Teilnehmer der restlichen Welt an diesem Presidents Cup 2022?

Die andere Mannschaft mit Spielern aus aller Welt legt für die Teilnahme folgende Kriterien fest:

♦ Es qualifizieren sich die ersten 8 internationale Spieler von der Presidents Cup International Team Point List, mit einem Qualifikationssystem, das von der OpenChampionship 2021 bis zur BMW 2022 reicht. Die von der PGA-Meisterschaft 2022 bis zur BMW-Meisterschaft 2022 gesammelten Punkte werden um 1,25 multipliziert. Die Rangliste wird zudem vom Punktedurchschnitt in der Qualifikationsperiode festgelegt.

♦ Es werden dann vier Spieler bis zum 29. August 2022 festgelegt.

Gegenwärtig wird diese Qualifikationstabelle von sehr guten Spielern angeführt, wie etwa Cameron Smith, der fünfmalige Sieger der PGA Tour, der zwei seiner fünf Titel in der Karriere nur in der laufenden Saison gewonnen hat. Der Spieler begann das Jahr mit dem Sieg im Sentry Tournament of Champions, um dann die The Players Championship zu seinen Titeln hinzuzufügen. Mit dabei werden auch andere ruhmreiche Namen sein, wie etwa Hideki Matsuyama und Sungjae Im. Eine Mannschaft, die sich sicherlich sehen lassen kann, jedoch im Vergleich zum Spitzenteam der USA zu Beginn im Nachteil zu sein.