Viel Leerlauf

SCOTTISH OPEN – 1. RUNDE: Sepp Straka hat zum Auftakt im Renaissance Club nach verpatztem Start mit viel Leerlauf zu kämpfen und kommt beim top besetzten Links-Spektakel in Schottland zum Auftakt nur zu einer 71 (+1).

Mit einem majorwürdigen Starterfeld zeigen DP World- und PGA Tour bei der Genesis Scottish Open Muskeln: 14 Spieler aus den Top 15, ein Strength of Field von 670 und 70 Weltranglistenpunkte für den Sieger, mit einem Wort das stärkste Spielerfeld in ihrer Geschichte hat die DP World Tour für die Open-Generalprobe zusammengetrommelt.

Sepp Straka ist ebenfalls über den großen Teich gejettet um sich auf seine erste Open einzuspielen. Im Renaissance Club von North Berwick stellen PGA- und DP World Tour brüderlich jeweils die Hälfte des Feldes, mit Scottie Scheffler, Jon Rahm, Justin Thomas oder Jordan Spieth als Poster-Boys. Matthias Schwab, der ebenfalls auf der Nennliste stand, sagte ab um vor den entscheidenden vier letzten Events auf der PGA Tour zu regenerieren.

Der Start gelingt bei Sepp gleich einmal überhaupt nicht wie erhofft, denn nach eingebunkerter Annäherung geht sich zu Beginn auf der 1 nur das Bogey aus und da auch die zweite Annäherung das Kurzgemähte nicht findet, startet er sogar nur mit einem schwarzen Doppelpack ins Turnier. Nach verzogenem Drive kann er auch am ersten Par 5 noch nicht gegensteuern, findet aber zumindest immerhin in Folge auch die ersten Pars.

Lange Parserie

Erst auf der 5 gelingt dann erstmals ein Eisen nach Maß und prompt weiß er die sich bietende Chance aus 2,5 Metern auch in Form des ersten Birdies gewinnbringend zu nützen. Zwar kann er nicht gleich weiter nachlegen, mit durchwegs sicheren Pars macht er auf den verbleibenden Löchern der Frontnine jedoch auch nichts verkehrt. Das Bild ändert sich auch nach dem Turn nicht, denn mit sicherem Spiel marschiert er zwar stressfrei über den Platz, läuft jedoch vergeblich dem scoretechnischen Ausgleich hinterher.

Erst am letzten Par 5 kann der ehemalige Georgia Bulldog dann richtig durchblasen, denn aus gut vier Metern erwärmt sich endlich der Putter so richtig und lässt das zweite Birdie springen, womit er sein Tagesergebnis wieder auf Anfang dreht. Wirklich lange kann er sich darüber jedoch nicht freuen, da er nach einem zu forschen ersten Putt am Par 3 der 16 den Retourputt aus 1,5 Metern nicht im Loch unterbringt und so mit dem Dreiputt sofort wieder in den Plusbereich abrutscht.

Zum Abschluss hat er auch auf der 18 noch etwas zu kämpfen, locht aus drei Metern aber noch zum Par und bringt so zumindest die 71 (+1) ins Ziel, womit er zwar mit den Spitzenplätzen nach den ersten 18 Löchern rein gar nichts zu tun hat, zumindest jedoch noch einigermaßen die Cut-Chance wahrt, wenngleich er am Freitag wohl eine Steigerung benötigt um auch am Wochenende noch mit von der Partie sein zu können.

