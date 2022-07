Wichtige Birdies

LE VAUDREUIL CHALLENGE – 1. RUNDE: Timon Baltl findet am Ende der Auftaktrunde noch wichtige Birdies und wahrt so die Chance auf den Cut. Martin Wiegele schlittert zum Auftakt im Golf PGA France du Vaudreuil in eine tiefschwarze 80.

Timon Baltl und Martin Wiegele starten beim Challenger in Le Vaudreuil um ein Gesamtpreisgeld von 260.000 Euro. Für Baltl läuft es mit zwei Top 35-Ergebnissen noch nicht wirklich rund im heurigen Jahr, was sich in Rang 156 der Rangliste niederschlägt. Martin Wiegele muss überhaupt erst mit ersten Euros im Ranking anschreiben. Niklas Regner pausiert dagegen um sich auf das Heimspiel bei der Euram Bank Open kommende Woche vorzubereiten.

Timon Baltl findet rasch auf der 2 ein frühes Birdie und startet so recht ansehnlich ins französische Event. Allerdings muss er bereits auf der 4 den scoretechnischen Ausgleich einstecken und da sich auf der 9 dann noch ein weiterer Fehler einschleicht, kommt er sogar nur im leichten Plusbereich auf den zweiten neun Bahnen an.

Am Par 5 der 12 kann er dann sei Score zwar wieder auf Anfang drehen, ein Doppelbogey kurz danach auf der 14 wirft ihn aber dann doch deutlich zurück. Anders als in den Wochen zuvor, beendet der Steirer diesmal eine Runde jedoch mit Erfolgserlebnissen, denn sowohl die 17 als auch das Par 5 der 18 lassen noch rote Einträge springen, womit er sich noch auf Level Par zurückkämpft und nach der 72 (Par) so auch mit durchaus intakten Cut-Chancen übernachtet.

Von Beginn an Probleme

Gleich das Par 3 der 10, Martin Wiegeles erste Bahn, brummt dem Routinier ein Doppelbogey auf und lässt ihn so regelrecht ins Turnier stolpern. Zwar stabilisiert er sein Spiel danach, kann aber keinen Konter setzen und da er sich kurz vor dem Turn auf der 17 und der 18 noch zwei weitere Doubletten eintritt, kommt er sogar nur bei 6 über Par auf den Frontnine an.

In ähnlicher Tonart geht es auch auf den ersten Löchern der vorderen Platzhälfte weiter, denn gleich die 1 und die 2 hängen dem Steirer die nächste beiden Fehler um, womit er sich regelrecht im Keller des Leaderboards einzementiert. Zwar kann er danach weitere Fehler vermeiden, Birdie will bis zum Schluss aber kein einziges gelingen, womit er am Ende nur mit der 80 (+8) zum Recording marschiert.

Leaderboard Le Vaudreuil Challenge