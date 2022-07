Etwas verhalten

BARBASOL CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Lukas Nemecz legt mit einer 71 (-1) im Keene Trace GC zwar ein US-Debüt im roten Bereich hin, kommt mit den generell guten Scores aber kaum mit und reiht sich nur hinter der prognostizierten Cutmarke ein.

Die Kooperation mit der PGA Tour beschert Lukas Nemecz seinen ersten Einsatz auf der PGA Tour: im Keen Trace GC von Nicholasville, Kentucky, wird der Grazer bei der Barbasol Championship aufteen. Bei dem co-sanktionierten 3,7 Millionen Dollar-Event werden sowohl Punkte für das Race to Dubai als auch für das Non Members-Ranking der PGA Tour vergeben. Dem Sieger winkt zudem ein Ticket für die Open. Der Kurs in Kentucky mit seinen 76 Bunkern und großen Grüns belohnt starkes Eisenspiel und präzise Putts.

Die erste gespielte Bahn im Rahmen der PGA Tour verläuft für Lukas Nemecz absolut souverän, denn nach einem nur leicht ins Rough ausgerollten Drive erreicht er sicher das Grün und startet nach solidem Zweiputt mit einem Par ins Turnier. Nach einem weiteren Par auf der ersten langen Bahn danach, packt er in die Annäherung auf der 12 etwas zu viel Adrenalin und muss aus großer Distanz mit einem Dreiputt schließlich das erste Bogey einstecken.

Wieder auf Anfang gedreht

Der Fehler zeigt auch Wirkung, denn gleich der nächste Drive biegt weit nach rechts ab, was schlussendlich nach verpasstem Up & Down gleich im nächsten Bogey mündet. Am Par 5 der 15 wählt er dann die aggressive Strategie, bringt die Attacke sehenswert am Vorgrün unter und holt sich zwei Putts später schließlich auch das erste Birdie ab. Nachdem er auf den verbleibenden Bahnen der hinteren Neun dann nichts mehr anbrennen lässt und sich kaum nach dem Turn durch eine starke Annäherung Birdie Nummer 2 sichert, kann er sein Score endgültig wieder auf Anfang stellen.

Mit sicherem Spiel lässt er in Folge rein gar nichts anbrennen und sorgt am Par 5 der 5 schließlich für ein gewisses Dejà-vu, denn wieder parkt er die Attacke am Vorgrün und wieder geht sich nach zwei Putts ein Birdie aus, was ihn erstmals sogar unter Par abtauchen lässt. Mehr will sich schließlich jedoch nicht mehr ausgehen, weshalb er sich am Ende mit der zartrosa 71 (-1) anfreunden muss und so mit den durchwegs tiefen Scores als 91. nicht wirklich mitkommt.

Am Freitag muss mit früher Startzeit nun aller Voraussicht nach wohl eine Runde in den 60ern gelingen um beim US-Debüt auch am Wochenende noch mitmischen zu können. Adam Svensson (CAN) knallt mit der 62 (-10) die tiefste Auftaktrunde aufs Tableau.

Leaderboard Barbasol Championship

