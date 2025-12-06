An den Tourkarten dran

Emma Spitz hat zwar bei der Final Stage der Q-School an den ersten beiden Spieltagen etwas zu kämpfen, startet nach Runden von 72 (Par) Schlägen am Crossings Course und einer 71 (-1) am Falls Course voll in Schlagdistanz zu den Tourkartenrängen im RTJ at Magnolia Grove in den dritten Spieltag.

Emma Spitz unternimmt einen weiteren Anlauf den Sprung auf die LPGA Tour zu schaffen. Nach dem souveränen Durchmarsch in der Stage 2 ordnete sie dem großen Ziel alles unter und ließ sogar das Saisonfinale der LET in Spanien aus um sich optimal in Alabama auf die Qualifying Series der LPGA Tour, wie das Finalturnier heißt, vorzubereiten. 111 Finalistinnen rittern in Mobile über 5 Tage um 25 Tourkarten.

Zunächst heißt es für die Spielerinnen aber Geduld bewahren, denn sintflutartige Regenfälle fluten am Donnerstag das Terrain und machen einen planmäßigen Start unmöglich. Erst ab Freitag kann dann regulär gespielt werden und Emma findet am Crossings Course zunächst mit Pars zwar sehr souverän ins Geschehen, verpasst jedoch ein erhofftes frühes Par 5 Birdie, was sich auf der 15 schließlich in Form des ersten Bogeys auch recht rasch rächt.

Aus der Ruhe lässt sich die Niederösterreicherin vom Fehler zwar nicht bringen, allerdings läuft sie auch danach weiterhin noch vergeblich einem ersten Erfolgserlebnis hinterher, was sie mit den durchwegs ansehnlichen Scores nicht mitkommen lässt. Erst auf der 7 fällt dann endlich der so lang ersehnte erste Birdieputt, womit sie ihr Score zwar wieder auf Level Par drehen kann, mit der 72 (Par) läuft sie vorerst den Aufstiegsrängen als 46. jedoch hinterher.

71 am Falls Course

Am Falls Course läuft es für die Schönbornerin am Samstag dann von Beginn an recht gut, denn nach einem anfänglichen Par gehen sich bereits am Par 3 der 2 und der 3 die ersten Erfolgserlebnisse aus, die sie zumindest vorerst auch auf Tourkartenkurs bringen. Nachdem sich jedoch am Par 3 der 6 dann auch ein erstes Bogey einschleicht, trübt sich der gelungene Start wieder ein wenig ein.

Der Fehler kostet auch den Schwung völlig, denn in Folge läuft sie vergeblich einem weiteren Birdie hinterher und muss schließlich auf der 14 sogar den Ausgleich einstecken. Am Par 5 Schlussloch dreht sie ihr Tagesergebnis dann aber doch noch einmal in den roten Bereich und bleibt so mit der 71 (-1) auch voll an den Tourkartenrängen dran.

Fotos: LET

