Straka stiehlt Scheffler am Moving Day die Show

Sepp Straka stiehlt am Moving Day der Hero World Challenge im gemeinsamen Flight Scottie Scheffler (USA) regelrecht die Show und startet nach einer 64 (-8) im Albany GC als Leader in den Finaltag.

Nachdem Sohn Thomas nach der Frühgeburt in den letzten Wochen endlich aus dem Spital entlassen wurde, gönnte sich Sepp Straka verständlicherweise eine Auszeit um der Familie zur Seite stehen zu können. Bei Tiger Woods (USA) Einladungsturnier auf den Bahamas meldete sich Österreichs Nummer 1 dann im Elitefeld von nur 20 Spielern wieder eindrucksvoll zurück und spielte sich am Donnerstag mit einer fehlerlosen 66 (-6) gleich in geteilte Führung.

Am Freitag hatte er im Finalflight dann vor allem auf den Frontnine zwar ein wenig härter zu kämpfen, am Ende ging sich aber eine durchaus ansehnliche 69 (-3) aus. Damit musste er zwar den Platz an der Sonne räumen, bei gesamt 9 unter Par startet die Nummer 15 der Welt aber mit lediglich einem einzigen Schlag Rückstand auf das Führungsquintett ins Wochenende und mischt so vor den verbleibenden 36 Löchern vor Weihnachten einmal mehr heuer voll um den Sieg mit.

Im Flight mit Scottie Scheffler findet er souverän auf der 1 Fairway und Grün und startet so absolut stressfrei in die dritte Umrundung. Nach einem weiteren sicheren Par am darauffolgenden Par 3, kann er schließlich dann am ersten Par 5 aus dem starken langen Spiel Kapital schlagen, denn nach gelungener Attacke hat er keinerlei Probleme das erste Birdie zu notieren.

Starker Rhythmus

Am zweiten Par 5 kurz danach sorgt er dann sogar für ein erstes echtes Highlight, nachdem er von knapp außerhalb des Grüns kurzerhand sogar zum Eagle einchippt. Auf den Geschmack gekommen legt er auf der 7 aus zwei Metern sofort noch weiter nach und bleibt so auch weiterhin in Schlagdistanz zu seinem groß aufspielenden Flightpartner.

Nachdem er dann auch am Par 5 der 9 die Attacke nervenstark perfekt übers Wasser am Kurzgemähten ablegt und sein Score wenige Minuten später auf bereits 5 unter Par für den Tag stellt, teilt er sich am Weg zur 10 sogar wieder die Führungsrolle. Nur kurz muss er sich dann etwas in Geduld üben, ehe er mit der 11 dank eines gefühlvollen Sechsmeterputts auch das nächste Par 5 perfekt zu nützen weiß.

Zweiter Eagle

Kurz gönnt er sich dann auf den darauffolgenden Löchern eine kleine Auszeit, was, wie sich im Nachhinein herausstellt, jedoch sozusagen nur eine dramatische Pause vor dem nächsten Highlight darstellt. Einmal mehr legt er eine Attacke hervorragend am Grün ab und lässt aus fünf Metern am letzten Par 5 sogar den zweiten Adler des Tages landen.

Nachdem die Nummer 1 der Welt dann am Schlussloch noch patzt und die 65 (-7) unterschreibt, reicht Sepp ein abschließendes Par zur 64 (-8), womit er als Leader mit einem Schlag Vorsprung auf Scottie Scheffler in den Sonntag startet.

“Scottie ist definitiv heute schnell in Fahrt gekommen. Hat eine Zeit lang so ausgesehen, als würde keinen Putt verpassen”, spricht Sepp vor allem den Blitzstart seines Flightpartners an. “Ich hab mich aber davon nicht aus der Ruhe bringen lassen und versucht mein eigenes Spiel durchzuziehen. Das ist eben auch Golf, meist gleicht sich das über eine Runde dann wieder aus”, so der Spitzenreiter abschließend.

