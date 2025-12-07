Lohnender Down Under-Trip

Mit Rang 10 in Brisbane und einem 23. Platz bei den Australian Open im Royal Melbourne GC kann Bernd Wiesberger den Trip nach Down Under als durchaus lohnend verbuchen und verabschiedet sich wohl mit einem guten Gefühl in die freien Weihnachtswochen.

Nachdem Bernd Wiesberger die gesamte abgelaufene Saison über vergeblich auf der Suche nach einem Topergebnis war, gelang eben dieses mit Rang 10 gleich beim Season Opener des neuen Wertungsjahres in der Vorwoche in Brisbane. Den Schwung nahm er auch einigermaßen nach Melbourne mit, denn nach einer 70 (-1) zum Auftakt und einer 68 (-3) am Freitag, startete er mit nur zwei Schlägen Rückstand auf die Topplätze ins Wochenende.

Am Moving Day hatte der achtfache European Tour Champion dann jedoch deutlich härter zu kämpfen und drohte im Klassement deutlich abzurutschen. Im Finish erzwang er mit späten Birdies dann aber noch eine 70 (-1) und konnte den Schaden so in Grenzen halten. Als 24. würde so bei drei Schlägen Rückstand auf die Top 10 wohl auch die Chance auf ein weiteres Spitzenresultat noch leben.

Der Start gelingt dann auch ziemlich nach Maß, denn nach zwei anfänglichen Pars, findet der Südburgenländer schon auf der 3 das erste Birdie. Bei recht trickreichen Verhältnissen kann er dann jedoch nicht zulegen und kommt nach einem Fehler am Par 3 der 7 nur bei Even Par zum Turn, womit er aber immerhin seine Position in etwa hält.

71 zum Abschluss

Auf der 11 wird es dann noch etwas unangenehmer, rutscht er doch mit dem zweiten Schlagverlust erstmals in den Plusbereich ab. Wie schon an Moving Day gibt er aber die absolut passende Antwort und kämpft sich mit roten Einträgen auf der 13 und dem Par 5 der 17 sogar wieder unter Par. Zum Leidwesen des 40-jährigen hängt ihm dann aber die 18 noch ein Bogey um und mit der 71 (Par) geht sich am Finaltag nur noch ein Mini-Vorstoß auf Rang 23 aus.

Doch auch mit der etwas durchwachsenen Finalrunde kann Bernd Wiesberger auf den Trip nach Down Under mit Sicherheit positiv zurückblicken, denn mit Rang 10 in Brisbane und Platz 23 in Melbourne zeigt er in der Anfangsphase der neuen Saison, dass die Formkurve eindeutig in die richtige Richtung zeigt. Nach der kommenden Weihnachtspause wird der nächste geplante Turniereinsatz des Oberwarters wohl bei den Dubai Invitational Mitte Jänner sein.

“Ich hab in diesen zwei Wochen ganz anständiges Golf gespielt. Ich freue mich jetzt auf ein bisschen Auszeit und 2026 geht es im Nahen Osten dann wieder weiter”, zeigt sich Bernd nach dem zähen Wertungsjahr 2025 mit dem Saisonstart naturgemäß auf Instagram durchwegs zufrieden.

Für Yannik Paul (GER) läuft am Wochenende überhaupt nichts mehr zusammen, denn mit zwei 77er (+6) Runden erhöht er sein Gesamtscore gleich um ein Dutzend Schläge und wird am Ende nur 72. Rasmus Neergaard-Petersen (DEN) lässt mit einer 70 (-1) nichts mehr anbrennen und sichert sich bei gesamt 15 unter Par den Titel.

Leaderboard Australian Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Australian Open.