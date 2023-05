Souverän zur US Womens Open

US WOMENS OPEN – EUROPA-QUALIFIER: Emma Spitz löst nicht nur souverän íhr Ticket für das wichtigste Damen-Major, sondern gewinnt zudem die Europa-Qualifikation.

Als Nachspiel zur Belgian Ladies Open ritterten 68 Teilnehmerinnen am Montag im Naxhelet GC um ein Ticket für die US Womens Open. Der Europa-Qualifier über 36 Loch spielte allerdings nur 3 Tickets aus, eine Herkulesaufgabe für Emma Spitz, die als einzige Österreicherin dieses Abenteuer in Angriff nahm.

Der Start von der 10 weg gelingt perfekt, mit Birdie und Eagle geht die Schönbornerin bereits nach 5 gespielten Löchern auf 3 unter Par und in Führung. Einen kurzen Durchhänger, der zwei Bogeys kostet, steckt sie gut weg, holt mit zwei Birdies im Finish alles wieder auf und strahlt nach den ersten 18 gespielten Löchern von Platz 1 vom Leaderboard herunter.

Auch in Runde 2 kontrolliert Emma souverän das Geschehen von der Spitze aus. Auf dem schweren Kurs kann niemand wirklich Druck auf die Niederösterreicherin ausüben. Das grundsolide Spiel mit drei Birdies bei einem einzigen Bogey bringt die lockere 70 im zweiten Umlauf ein, womit Spitz bei insgesamt 5 unter Par nicht nur locker die geforderten Top 3 erreicht, sondern sogar den Europa-Qualifier für sich entscheidet.

Zum zweiten Mal bei der US Women’s Open

Es wird allerdings kein Debüt von Emma Spitz vom 6. – 9. Juli bei der US Women’s Open geben, da sie bereits vor drei Jahren als Amateurin beim wichtigsten Damen-Major des Jahres an den Start ging. So wie all ihre heimischen Kolleginnen scheiterte aber auch die junge Amateurin recht deutlich am Cut, womit sie heuer im berühmten Pebble Beach Golf Links von Monterrey die Chance bekommt, als erste Österreicherin Preisgeld bei einer US Women’s Open zu verdienen.