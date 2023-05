Optimistisch nach Ohio

THE MEMORIAL TOURNAMENT – VORSCHAU: Sepp Straka reist nach dem ersten Major Top 10 eines Österreichers und einer Mittelfeldplatzierung in Fort Worth durchaus optimistisch zum 20 Millionen Dollar im Muirfield Village von Ohio.

Nach den Wochen der kleineren Brötchen läuft Sepp Strakas Golfmotor mittlerweile wieder richtig rund, denn vor 2 Wochen sorgte der gebürtige Wiener mit Rang 7 bei den PGA Championship und somit dem ersten Top 10 eines Österreichers bei einem Major für eine rot-weiß-rote Sternstunde und vergangene Woche untermauerte er dann seine wiedergefundene Form, da er beim dritten Anlauf im Colonial CC erstmals den Cut stemmte und das Turnier am Ende als 29. auf einem soliden Mittelfeldplatz beendete.

Dementsprechend optimistisch kommt Österreichs Nummer 1 zum nächsten Elevated Event nach Ohio. Auch weil Muirfield Village seinem Spiel deutlich besser entgegenkommt als noch die trickreiche Par 70 Wiese in Fort Worth. Zwar wartet Sepp auf Jack Nicklaus Paradekurs noch auf ein Topergebnis – sein bislang bestes Resultat gelang vergangene Saison mit Platz 45 – bei bislang drei Starts stemmte er jedoch zweimal den Cut, weshalb die Vorzeichen für eine weitere erfolgreiche Turnierwoche durchaus gegeben wären.

Die Konkurrenz wird am Par 72 Terrain aber klarerweise enorm sein, denn die 20 Millionen Dollar Preisgeld ziehen mit Scottie Scheffler (USA), Jon Rahm (ESP), Viktor Hovland (NOR), Rory McIlroy (NIR) oder auch Titelverteidiger Billy Horschel (USA) die gesamte Weltelite an, womit neben 550 FedEx Cup Punkten auch massig Weltranglistenpunkte ausgespielt werden.

Das Wetter dürfte sich in Ohio von der allerbesten Seite zeigen, denn neben fast ungetrübtem Sonnenschein dürften jeden Tag rund 33 Grad Celsius auf die Spieler warten. Los geht es für Sepp zum Auftakt erst mit später Startzeit um 19:00 MEZ auf der 10.

