Golfgenuss in Golfarena Bad Kleinkirchheim

„Golfen am Golfplatz von Bad Kleinkirchheim ist für mich Erholung pur. Mein Heimatplatz begeistert mich bei jeder Golfrunde aufs Neue!“ Franz Klammer.

Der beliebte 18-Loch Golfplatz inmitten der Nockberge zieht Golffreunde von fern und nah an, denn die Golfarena Bad Kleinkirchheim bietet alles, was sich ein Golfer wünscht: Der Golfplatz ist eingebettet in die sanfte Alpinwelt der Nockberge und zählt als Kärntens höchst gelegener Golfplatz zu den beliebtesten Golfanlagen Österreichs. Eine alte Mühle empfängt Sie mit viel Flair und auf rund 60 Hektar bietet Ihnen die Golfarena Bad Kleinkirchheim in einer klassischen Achterschleife vielfältige Spielbahnen mit breiten Fairways, die nicht nur die Mitglieder des Golfclubs Bad Kleinkirchheim begeistern, sondern auch allen Gastspielern ein unvergessliches Golfspiel bereiten.

Neben der Golfschule des PGA Head Professional Jim Bray wird es 2023 erstmals Kursangebote mit PGA Senior Playing Professional Arthur Rodriguez Reyes geben. Somit ist Abwechslung am Golfplatz Bad Kleinkirchheim sowohl für Anfänger als auch für Profis garantiert. Nach einem Tag in der Golfarena laden die beiden ortseigenen Thermen zum Entspannen ein. Während die Familien- und Gesundheitstherme St. Kathrein mit Wasserspaß für die ganze Familie lockt, verwöhnt das Thermal Römerbad mit seinem umfangreichen Wellness-Angebot.



Die nock/golf Unterkünfte überzeugen alle Golf-Liebhaber mit ihren speziellen Golfangeboten. Bereits ab einer Übernachtung werden die Gäste der Region Bad Kleinkirchheim mit vielen Vorteilen überrascht: Neben der verführerischen Kulinarik der inkludierten Halbpension, kann zusätzlich zwischen einem oder sogar zwei Greenfees gewählt werden.

In den vergangen beiden Jahren ist es gelungen, dass der Golfplatz wieder auf der internationalen Golfkarte auftaucht und so konnten viele Golfprofis begrüßt werden. Gemäß dem Motto: „Höchste Golf- und Genusserlebnisse in der Golfarena Bad Kleinkirchheim”, freut sich Geschäftsführer Gerd Eiper und sein Team auf Ihren Besuch.

Save the date: Franz Klammer Golf Trophy am 8. Juli 2023

Entdecken Sie die Vielfalt der Golf-Region Bad Kleinkirchheim

♦ 18-Loch-Platz, angelegt in einer klassischen Achterschleife

♦ Abwechslungsreiche Fairways für anspruchsvolle Runden

♦ Kärntens höchst gelegener Golfplatz

♦ bietet auch im Hochsommer Golf-Vergnügen pur

♦ Kulinarische Höhepunkte im Golf-Restaurant mit Sonnenterrasse

Golf-Genuss in den Nockbergen:

2 Tage/1 Nacht mit Halbpension inkl. 1 Greenfee ab € 170,00

Infos unter www.nockgolf.at

Kontakt:

Golfarena Bad Kleinkirchheim

Plass 19

9564 Patergassen

Tel.: +43 4275 594

office.golf@badkleinkirchheim.at

www.nockgolf.at