Grandios auf Teneriffa

Emma Spitz spielt bei den Tenerife Women’s Open an den ersten beiden Tagen groß auf und startet aus dem Spitzenfeld ins Wochenende. Sarah Schober gibt im Abama Golf vor der 2. Runde vorzeitig auf.

Wenn die Ladies European Tour erstmals seit 2011 wieder auf Teneriffa Station macht, sind Emma Spitz und Sarah Schober mit 130 weiteren Kolleginnen mit dabei. Mit 500.000 Euro Preisgeld bei dem Viertagesturnier wird es im Abama Golf Club an der Westküste der Kanareninsel heiß hergehen. Vor allem Emma erwies sich heuer jedoch als voll wettbewerbsfähig und tauchte regelmäßig ganz vorne in den entscheidenden Turnierphasen auf. Sarah Schober hatte da formtechnisch weit mehr zu kämpfen und hofft auf Teneriffa ihr erstes Topergebnis der Saison zu landen.

Wie aus der sprichwörtlichen Pistole geschossen legt Emma Spitz am Nachmittag los, denn gleich auf den ersten drei Löchern verewigt sie Birdies auf der Scorecard und pusht sich so sofort ins Spitzenfeld. In Folge ebbt der anfängliche Mega-Schwung zwar ziemlich ab, die gesamten Backnine über muss die Niederösterreicherin aber keinen Fehler notieren und behält so die blütenweiße Weste an.

Dies ändert sich zunächst auch auf den vorderen Neun nicht, bis die Weste schließlich am Par 3 der 4 doch auch den ersten Farbklecks der unangenehmen Sorte abbekommt. Emma stabilisiert ihr Spiel aber sofort wieder und bringt schließlich die 70 (-2) in trockene Tücher, die sie als hervorragende 7. in die 2. Runde starten lässt.

Auch am Freitag alles im Griff

Mit früher Startzeit hat Emma auch am Freitag absolut alles im Griff, was sich nach solidem Beginn bereits am Par 5 der 3 mit dem ersten Birdie bemerkbar macht. Das Erfolgserlebnis heizt ihr Spiel richtiggehend an, denn nach zwei weiteren Pars lässt auch die zweite lange Bahn ein Erfolgserlebnis springen und da sie auch aus der 9 noch ein Birdie quetscht, spielt sie sich sogar bereits in die erste Verfolgerrolle von Lauren Walsh (IRL) an der Spitze.

Lange Zeit verwaltet die Schönbornerin das starke Zwischenergebnis dann auf den Löchern der Backnine, bis es sie auf der 16 schließlich auch mit dem ersten Fehler erwischt. Sofort setzt Emma aber am Par 5 danach den perfekten Konter und packt so schließlich auf die 70 (-2) vom Vortag sogar eine 69 (-3) drauf, was sie aus hervorragender Position in den Moving Day starten lässt.

Schober gibt vorzeitig auf

Sehr souverän beginnt Sarah Schober am Nachmittag mit zwei anfänglichen Pars und krallt sich bereits am Par 5 der 3 ein frühes erstes Birdie. Anders als erhofft lässt sie dieses jedoch nicht wirklich durchstarten, denn nachdem die zweite lange Bahn nichts springen lässt, muss sie danach am Par 3 der 7 mit dem ersten Bogey den Ausgleich einstecken. Da ihr dann auch die 9 noch einen Schlagverlust aufs Auge drückt, hält sie zur Halbzeit sogar nur im zarten Plusbereich.

Zu Beginn der hinteren Neun verpasst sie zwar auf der 10 das anvisierte Par 5 Birdie, holt den roten Eintrag aber prompt nach. Der Ausgleich soll jedoch das letzte Highlight gewesen sein, denn danach tritt sich die Steirerin gleich vier Bogeys hintereinander ein und muss auf der 16 schließlich sogar noch ein Triplebogey und die 79 (+7) einstecken. Vor der 2. Runde gibt Sarah das Turnier am Freitag vorzeitig auf.

Fotos: LET

Leaderboard Tenerife Women’s Open