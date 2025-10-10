Gut in Position

Sarah Schober zeigt bei den Hero Women’s Indian Open im enorm anspruchsvollen DLF G & CC sowohl am Donnerstag als auch am Freitag trotz zäher Übelkeit starkes Golf und cuttet voll in Schlagdistanz zu den Top 10 ins Wochenende.

Für Sarah Schober läutet bei der heurigen Women’s Indian Open wahrscheinlich der Final Countdown um ihr Spielrecht auf der Ladies European Tour. Bei den kommenden Events in China ist die Steirerin nur weit hinten auf der Warteliste zu finden, weshalb sie unbedingt die Chance in Delhi nutzen muss um die Tourschool zu vermeiden. Als 113. der Order of Merit muss Schober unbedingt in Indien ein Topergebnis erzielen. Emma Spitz lässt dagegen das Delhi-Event aus.

Der schwierige DLF G & CC fletscht bei Sarah gleich in der Anfangsphase richtig die Zähne und brummt der einzigen Österreicherin im Feld gleich auf der 1 und dem Par 3 der 3 die ersten Bogeys auf. Dass die Steirerin die megaschwere Wiese mittlerweile aber gut kennt, macht sie danach klar, denn trotz zähester Übelkeit und grippeähnlichen Symptomen, drückt sie mit perfekten Antworten am Par 5 der 4 und dem Par 3 der 5 ihr Score rasch wieder auf Anfang. Zwar hängt sie sich am Par 5 der 8 dann noch einen Fehler um, kommt so aber nur knapp hinter den Top 10 zum Turn.

Aus der Ruhe bringt sie das Par 5 Bogey aber nicht, denn sofort stabilisiert sie ihr Spiel wieder und holt sich schließlich bereits auf der 11 das nächste Birdie ab, womit sie ihr Score einmal mehr wieder zurechtrückt. Par um Par spult die Steirerin in Folge souverän ab und beendet die Runde schließlich mit einem Par 5 Birdie auf der anspruchsvollen 18. Damit geht sich am Ende sogar mit der 71 (-1) eine Runde unter Par aus, womit sie es sich als 11. auch nur knapp hinter den Top 10 gemütlich macht.

Am Freitag mit der 73

Wie schon am Vortag hat Sarah auch am Freitag wieder die Backnine bestens im Griff. Makellos marschiert sie über die schwierigen Bahnen und holt sich am Par 3 der 12 sogar rasch ein erstes Erfolgserlebnis ab. Erst kurz vor dem Wechsel auf die Frontnine erwischt es sie dann am Par 5 der 18 auch mit dem ersten Schlagverlust. Bei Level Par bleibt sie jedoch auch weiterhin voll an den Top 10 dran.

Aus der Ruhe lässt sie sich vom ersten Fehler zwar nicht bringen und kann ihr Spiel rasch wieder stabilisieren, weiterem Birdie läuft sie jedoch lange Zeit vergeblich hinterher. Mit nur zwei weiteren Schlagverlusten hält sie ihr Score jedoch gut zusammen und setzt schließlich zum Abschluss auf der 9 dann noch einen Konter. Am Ende geht sich so die 73 (+1) aus, womit sie als 14. voll in Schlagdistanz zu den Spitzenrängen ins Wochenende cuttet.

Überlebenskampf am Donnerstag

„Es ist eine sehr turbulente Woche hier in Indien. Wir haben sehr viele Fälle mit Krankheit, Übelkeit, usw. Mich hats gestern vor der Runde erwischt, hab zwei Stunden vorher erbrechen müssen und wäre dann am Golfplatz fast zusammengebrochen, dass sogar der Arzt kommen musste. Ich hab mich mit Medikamenten dann wieder soweit aufgepäppelt und dann sicher die Runde meines Lebens gespielt gestern. In so einem Zustand glaub ich hab ich noch nie Golf gespielt. Das war echt schlimm, deshalb bin ich auch sehr zufrieden mit der Leistung“, rekapituliert Sarah den herausfordernden ersten Spieltag.

„Ich bin dann nach der Runde sofort aufs Zimmer, hatte dann 39 Grad Fieber und hab fast 24 Stunden nichts gegessen und getrunken, weils mir so schwer gefallen ist. Heute dann die +1 gespielt, wobei sicher mehr möglich gewesen wäre. Aber mir geht’s jetzt soweit gut, hab aber noch Kopfweh und halt körperlich wirklich sehr, sehr schwach beisammen. Aber ich hab mich durchgekämpft und bin zufrieden. Am Wochenende wird’s auch körperlich sicher besser sein. Ich geh jetzt früh schlafen und versuch viel zu trinken und mehr zu essen. Ich versuch jetzt einfach das gleiche zu machen wie an den ersten Tagen und hoffe, dass ein paar Putts mehr als heute fallen.“

Lokalmatadorin Hitaashee Bakshi spielt ihre Platzkenntnis perfekt aus und startet nach der 70 (-2) und der 67 (-5) bei gesamt 7 unter Par als Führende in den Moving Day.

