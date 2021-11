Kletterpartie

OPEN DE ESPANA – 2. RUNDE: Christine Wolf klettert nach mühsamem Auftakt noch am Freitag munter nach oben am Leaderboard.

Christine Wolf wird beim LET Tourfinale von Marbella alles daransetzen einer eher mittelmäßigen Saison noch ein Sahnehäubchen aufzusetzen. Als 24. der Order of Merit und mit vier Top 10-Ergebnissen ist die Innsbruckerin mit solidem Spiel durch die Saison gekommen, allerdings ohne die Top 3 zu knacken. Somit ist sie vorerst auch noch für kein Major 2022 fix qualifiziert. Mit 600.000 Euro Preisgeld und fetten Ranglistenpunkten wird es sich im noblen Naranjos Golf Club von Marbella durchaus auszahlen noch ein letztes Mal das beste Golf auszupacken.

Genau das macht die Tirolerin dann auch von Beginn an, denn mit gleich vier anfänglichen Birdies kommt sie perfekt aus den Startlöchern und diktiert so in der frühen Phase des Turniers sogar klar das Tempo. Ausgerechnet am Par 5 der 5 endet die heiße Anfangsphase dann jedoch unangenehm mit dem ersten Bogey, auf das sie prompt gleich noch ein weiteres oben draufpackt. Erst auf der 7 geht sich schließlich dann auch das allererste Par aus. Bereits am Par 3 der 8 geht es allerdings mit dem nächsten Fehler weiter, womit endgültig fast der gesamte starke Start wieder verspielt ist.

Danach allerdings kann Österreichs Olympionikin ihr Spiel stabilisieren und mischt nach einem Par 5 Birdie auf der 14 sogar weiterhin im absoluten Spitzenfeld mit. Da sich danach allerdings auf der 15 und der 16 sogar gleich zwei Doppelbogeys bequem machen, rutscht sie trotz des Blitzstarts bis ins Mittelfeld zurück. Nachdem sich dann zum Abschluss auch am Par 5 der 18 nur ein Bogey ausgeht, muss sie sich am Ende sogar mit der 75 (+3) zufrieden zeigen.

2. RUNDE: Anders als noch am Donnerstag legt sie am Freitag dann einen deutlich ruhigeren Start hin und nimmt von der 10 weg souveräne anfängliche Pars mit. Da sich dann auf der 16 auch das erste Birdie ausgeht. klettert sie im Klassement zumindest leicht nach oben.

Das solide Spiel setzt sich auch am Nachmittag fort: am kürzesten Par 5 von Los Naranjos, der 2, macht auch Wolf einen Schlag gut. Erst vier Löcher vor Schluss erwischt sie das erste Bogey, das jedoch der einzige Fehler bleiben sollte. Am letzten Par 3 bügelt Wolf den Fehler wieder aus und klettert mit der 70 am Leaderboard ins Mittelfeld nach oben.

Leaderboard Open de Espana