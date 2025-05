Runner-up im Burgenland

Katharina Mühlbauer verpasst bei den Allegria Stegersbach Ladies Open nur hauchdünn um einen einzigen Schlag den Sieg. Auch Isabella Holpfer knackt vor ihrer Haustüre in der Golfschaukel Stegersbach noch die Top 10.

Katharina Mühlbauer, seit Jahren eine fixe Größe auf der Let Access Series, darf sich mit der Allegria Stegersbach Ladies Open über ein neues Heimturnier freuen. Im Südburgenland wird erstmals ein Turnier der zweiten europäischen Damenliga ausgetragen, was zugleich Österreichs starkem Damennachwuchs die Gelegenheit gibt, sich mit ihren europäischen Kolleginnen zu messen, die bereits den Sprung ins Profilager gewagt haben. Somit darf man vor allem gespannt sein, was Isabella Holpfer, Leonie Sinnhuber und Lena Schilovsky auf heimischem Golfrasen ab Mittwoch beim Dreitagesturnier gelingen wird.

Katharina Mühlbauer, die mit zwei soliden Ergebnissen in die Saison gestartet war, erwischt mit frühem Doppelbogey einen Fehlstart ins Heimspiel. Erst auf den Back 9 findet die Oberösterreicherin einen guten Rhythmus und steuert mit drei Birdies gut dagegen. Mehr als die 71 (+1) geht sich aber nicht mehr aus.

Das gleiche Auftaktergebnis bringt Isi Holpfer, im Flight dahinter spielend, herein, was angesichts gedämpfter Scores absolut kein Beinbruch ist: vier Birdies wiegen die fünf Bogeys beinahe wieder auf. Die positive Überraschung aus österreichischer Sicht liefert Amateurin Maja Dultinger ab, die sich ebenfalls mit der 71 den 14. Platz mit Mühlbauer und Holpfer teilt. Die Spitze mit der Finnin Elina Saksa und der Engländerin Charlotte Heath ist bei 4 unter Par noch nicht einteilt.

Mit im Spitzenfeld

Am Donnerstag drückt Kathi Mühlbauer gehörig aufs Gas. Zwar kommt sie nach zwei Birdies und drei Bogeys nach den Backnine nur bei +1 zum Turn, auf den vorderen Neun grooved sie sich dann aber in einen richtig starken Rhythmus und notiert nach fehlerlosen Frontnine und drei weiteren roten Einträgen sogar die 67 (-3), womit sie sich ins Spitzenfeld katapultiert. Maja Dultinger gibt am zweiten Spieltag eine weitere Kostprobe ihres Talents. Die junge Amateurin vom GC Adamstal notiert erneut eine 71 (+1) und cuttet ganz souverän sogar in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen in den Finaltag.

Isi Holpfer rutscht mit der 73 (+3) zwar zurück, der Finaleinzug ist jedoch nie in Gefahr. Johanna Janisch (Am) steigert sich mit der 68 (-2) am Donnerstag um satte neun Schläge gegenüber der Auftaktrunde und darf ebenfalls bereits mit der Finalrunde planen. Lengenfelds Toptalent Leonie Sinnhuber bringt sich nach den Backnine ebenfalls auf Cutkurs, allerdings wird sie von einem Gewitter ausgebremst und kann die 2. Runde erst am Freitag beenden. Bei deutlich widrigeren Verhältnissen bringt die Nachwuchshoffnung schließlich die 72 (+2) zu Papier und stemmt damit bei +6 ebenfalls noch den Cut.

Nur hauchdünn geschlagen

Kathi Mühlbauer verkürzt in einigermaßen unterkühlten Verhältnissen gleich dank eines anfänglichen Birdies auf der 1 den Rückstand auf die Spitzenreiterin und übernimmt mit hochkonzentrierter Vorstellung schließlich dank eines weiteren Erfolgserlebnisses auf der 9 endgültig das Kommando im Turnier. Erst nach dem Turn hat sie dann einigermaßen zu kämpfen, was sich auf der 10 und der 13 auch in zwei Fehlern niederschlägt. Dank eines weiteren Schlaggewinns danach am Par 5 hält sie sich vorerst aber dennoch an der Spitze.

Erst im Finish gibt es dann sogar einen „Three Shot Swing“ zu Ungunsten der Österreicherin, denn Kathi muss ein Bogey auf der 16 notieren, während Gemma Clews (ENG) am Par 5 der 15 sogar den Adler landen lässt. Die Engländerin spielt den Sieg schließlich trotz eines Fehlers trocken mit einer 70 (Par) und bei gesamt 3 unter Par nach Hause. Kathi Mühlbauer darf sich aber nach der 70 (Par) und bei -2 mit dem Runner-up Finish trösten, was sie auch immer näher an die wichtige Marke der Top 7 in der Order of Merit bringt.

Isi Holpfer beginnt ihre Finalrunde mit dem Kanonenstart auf der 9 und hält lange Zeit Birdies und Bogeys in der Waage. Das Highlight der Runde folgt dann auf der 5, denn den Kurs vor ihrer Haustüre kennt die Olbendorferin in und auswendig und kann am Par 4 sogar ein Eagle notieren. Schlussendlich unterschreibt sie zum Abschluss die 68 (-2) und knackt damit sogar als 10. noch die Top 10. Johanna Janisch (Am) wird nach der finalen 70 (Par) noch sehenswerte 22. Maja Dultinger (Am) reiht sich nach der 74 (P+4) nur knapp hinter ihrer Landsfrau auf Rang 26 ein. Leonie Sinnhuber (Am) beendet das Heimspielt im Südburgenland nach der 75 (+5) auf Platz 45.

Leaderboard Allegria Stegersbach Ladies Open