Voll drangeblieben

Bernd Wiesberger notiert auch am Freitag bei den Soudal Open mit der 70 eine Runde unter Par und bleibt so vor dem Wochenende voll an den Top 10 dran. Matthias Schwab reicht im Rinkven International GC die 71 (Par) nicht mehr um vor dem Heimspiel in Salzburg ein freies Weekend noch abwenden zu können.

Der Aufwärtstrend, den Bernd Wiesberger in Hainan mit einem 11. Platz einläutete, geht sichtlich in Antwerpen nahtlos weiter, denn am Donnerstag Vormittag notierte der Südburgenländer – nun wieder mit kurzem Putter unterwegs – in recht trickreichen Windverhältnissen eine 68 (-3), was ihn nur knapp hinter den Top 10 in den zweiten Spieltag starten lässt. Bei nur drei Schlägen Rückstand auf das Führungstrio hat der achtfache European Tour Champion sogar noch eindeutig alle Chancen.

Gleich auf der 1 hat Bernd am Nachmittag etwas zu kämpfen, scrambled sich aber nach Ungenauigkeiten von Tee bis Grün noch zum anfänglichen Par. Nach der einigermaßen zähen Anfangsphase stabilisiert er jedoch zusehends sein Spiel und pusht sich schließlich auf der 4 mit einem gefühlvollen Viermeterputt erstmals unter Par. Nach versandeter Attacke verpasst er am Par 5 danach zwar den roten Doppelpack, holt das Birdie jedoch aus 3,5 Metern gleich auf der 6 nach, womit er weiterhin voll an den Top 10 dranbleibt.

Wie auch schon am Vortag wird ihm jedoch auch auf der 2. Runde wieder die 7 etwas zum Verhängnis, da er mit einem verpassten Sand Save den ersten Schlagverlust am Freitag schließlich nicht mehr abwenden kann. Der Konter kann sich aber sehen lassen, denn nach einem lasergenauen Approach leuchtet aus zwei Metern auch postwendend das nächste Birdie auf. Nach einem starken Parsave kurz vor dem Turn auf der 9, nimmt er mit sehr solidem Spiel auf den ersten Löchern der Backnine weitere Pars mit und lässt so vorerst nichts anbrennen.

Erst auf der 13 wird es dann ein zweites Mal ein wenig unangenehm, da nach verzogenem Drive das Up & Down zum Par nicht mehr gelingt. Aus der Ruhe bringt ihn der Fehler zwar nicht, denn sofort findet der achtfache European Tour Champion wieder die Souveränität, Konter kann er aber keinen mehr setzen. Schlussendlich steht er so mit der 70 (-1) beim Recording und bleibt mit seiner zweiten roten Runde der Woche auch vor dem Wochenende als 16. weiterhin voll an den Top 10 dran.

„War heute ein schwieriger Tag mit dem böigen Wind und dem schnellen Kurs. Am Wochenende heißt es jetzt noch etwas Boden gutmachen“, so der Burgenländer nach der Runde via Instagram.

Schwab mit nächstem freien Wochenende

Einmal mehr erging es Matthias Schwab heuer gleich am ersten Spieltag weniger gut. Zwar lag der Rohrmooser zwischenzeitlich sogar bei 2 unter Par, musste sich nach durchwachsenen Frontnine aber mit einer 73 (+2) abfinden und startet so mit Aufholbedarf zur Cutlinie in den Freitag.

Zwar zieht gleich der erste Drive bei Matthias in den Morgenstunden deutlich zu weit nach rechts, aus dem Rough erreicht er aber souverän das Grün und da unverhofft aus knapp zehn Metern sogar der Putt fällt, startet der Schladming-Pro mit einem Birdie nach Maß in die Runde. Allerdings werden ihm die Ungenauigkeiten schon am darauffolgenden Par 3 mit einem verfehlten Grün dann erstmals zum Verhängnis. Da dann auch der Abschlag am ersten Par 5 unangenehm ins Rough segelt, findet er sich sogar rasch nur über Par wieder, womit die Cutlinie in immer weitere Ferne rückt.

Erst auf der 11 hat er dann wieder ein wenig Grund zu jubeln, nachdem aus zwei Metern zumindest der Ausgleich zurück auf Level Par gelingt. Durchstarten lässt dies den 30-jährigen aber nicht, denn mit Pars spult er zwar danach recht solide die Löcher ab, die benötigte Aufholjagd bleibt so aber aus. Schlussendlich steht er nur mit der 71 (Par) beim Recording und tritt so die Weiterreise zum Heimspiel in Salzburg nur mit einem weiteren Missed Cut im Gepäck an.

Ewen Ferguson (SCO) startet nach der 64 (-7) und bei gesamt 11 unter Par mit gleich drei Schlägen Vorsprung auf Marco Penge (ENG) als Führender in den Moving Day.

Leaderboard Soudal Open

