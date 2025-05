Kurzer Ausflug

Österreichs Hotelplanner Tour Trio tritt die Heimreise aus dem Bogense GC von der Danish Golf Challenge mit leeren Händen an.

Österreichs Challenge Tour Asse kamen zum Auftakt im dänischen Starkwind gehörig unter die Räder und konnten zu keiner Zeit an ihre bislang starken Leistungen in dieser Saison anschließen. Am Ende des Tages war Max Steinlechner mit einer 78 (+6) sogar noch der beste in rot-weiß-rot und selbst ihm fehlen auf die erwartete Cutmarke bereits fünf Schläge. Lukas Nemecz und Timon Baltl starteten gar nur mit 79er (+7) Runden. Am Freitag müsste somit bereits außergewöhnliches gelingen, damit das Wochenende noch mit österreichischer Beteiligung stattfindet.

Zwar läutet Lukas Nemecz die 2. Runde sehenswert gleich auf der 1 mit einem Birdie ein, ab der 5 wird es dann jedoch in Form eines Doppelbogeys wieder düsterer auf der Scorecard und mit Birdie-Bogey-Birdie kurz danach, kommt der Steirer auf den Frontnine nicht vom Fleck. Die hinteren Neun gestalten sich dann völlig konträr, denn plötzlich spult Lukas souverän Par um Par ab. Allerdings will sich nur noch am Par 3 der 15 ein weiteres Birdie ausgehen, womit er mit der 71 (-1) zwar eine Runde unter Par notiert, der Cut ist so nach der verpatzten Auftaktrunde aber meilenweit entfernt.

Ebenfalls klar vorbei

Auch mit früher Startzeit findet Max Steinlechner kein wirkliches Rezept, denn gleich zu Beginn tritt er sich am Par 3 der 10 ein Bogey und ein darauffolgendes Triplebogey ein. Zwar zeigt er sich einigermaßen unbeeindruckt und findet in Folge bis zum Turn sogar gleich vier Birdies, nach einem zwischenzeitlichen Fehler am Par 5 der 16 kommt er aber dennoch nur im Plusbereich zum Turn. Der wilde Auftritt geht auf den vorderen Neun dann munter weiter, denn mit zwei Birdies zieht er sogar in die roten Zahlen, ehe er mit gleich drei weiteren Bogeys wieder deutlich weiter abrutscht. Am Ende notiert er nach abschließendem Erfolgserlebnis eine 73 (+1) und verpasst so in dieser Woche doch recht deutlich den Cut.

Nur zu Beginn kann Timon Baltl sein Spiel einigermaßen zusammenhalten, denn mit drei Bogeys danach auf birdielosen Backnine geht es rasch noch weiter im Klassement zurück. Auf der vorderen Platzhälfte findet er dann zwar auch zwei rote Einträge, nach einem weiteren Bogey und sogar einem Doppelbogey geht sich schlussendlich aber nur eine 76 (+4) aus, womit er deutlich am Sprung ins Wochenende scheitert. Calum Fyfe (SCO) startet bei gesamt 13 unter Par als Führender in den Moving Day.

