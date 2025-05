Nächster Spitzenplatz

Emma Spitz notiert bei den Jabra Ladies Open zum Abschluss mit der 68 noch ihre beste Runde der Woche und und schnappt sich so am Ende im Evian Resort sogar noch ihr bereits viertes Topergebnis der Saison.

An den ersten beiden Spieltagen hatte Emma Spitz das majorerprobte Gelände des Evian Resorts durchwegs gut im Griff. Nach Runden von 70 (-1) bzw. 71 (Par) Schlägen fehlen Österreichs Nummer 1 auf die Top 10 vor dem Finaltag als 19. sogar nur zwei Schläge, womit ein weiteres Spitzenresultat eindeutig in Reichweite liegt.

Zwar wächst der Rückstand dann nach einem Par 3 Bogey auf der 2 rasch etwas an, sofort hat die Niederösterreicherin aber auf der 3 die passende Antwort parat und drückt ihr Score schließlich auf der 6 sogar in den roten Bereich. Die Lücke zu den Spitzenplätzen wird in Folge jedoch erneut größer, denn auf beiden Par 5 Löchern der 7 und 9 geht sich kein weiteres Birdie aus und da sie dazwischen am Par 3 der 8 sogar noch einen Fehler einstecken muss, biegt sie nur bei Level Par und als derzeit 23. auf die letzten neun Löcher ab.

Knallrotes Finish

Der Schlagverlust von der 8 hinterlässt keine wirklichen Spuren im Spiel der ehemaligen UCLA-Studentin, denn mit soliden Pars hat sie vorerst wieder alles im Griff und pirscht sich schließlich mit einem Par 5 Birdie auf der 15 wenige Löcher vor Schluss wieder näher an die Spitzenplätze heran. Mit dem Erfolgserlebnis gibt sie sich sichtlich auch selbst noch einmal die Initialzündung, denn sofort quetscht sie auf der 16 und der 17 noch zwei weitere Schläge aus dem Kurs.

Am Ende leuchtet so die 68 (-3) und ihre klar beste Runde der gesamten Woche auf. Bei gesamt 4 unter Par muss Emma in Folge noch ein wenig zittern, schließlich ist aber klar, dass sich mit Rang 10 das bereits vierte Topergebnis in dieser Saison ausgeht. Sara Kouskova (CZE) fährt mit der finalen 68 (-3) und bei gesamt 9 unter Par den Sieg ein.

