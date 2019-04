Augusta Erlebnis

AUGUSTA NATIONAL WOMEN’S AMATEUR – FINAL: Emma Spitz sorgt dafür, dass auch im Jahr 2019 rot-weiß-rot im Augusta National vertreten ist. Beim ersten Damenbewerb in der Magnolia Lane erreicht Österreichs wohl größte Zukunftshoffnung trotz einer eher durchwachsenen Finalrunde eine durchaus achtbare Platzierung.

In den vergangenen Jahren sorgte stets Bernd Wiesberger mit seinen Masters-Teilnahmen dafür, dass die Alpenrepublik auf der wohl größten Golfbühne dieser Welt vertreten war. Durch die lange Verletzungspause und die eher durchwachsenen Ergebnisse zuletzt rutschte der Oberwarter jedoch aus dem elitären Kreis der Masters-Teilnehmer. Ganz ohne österreichische Beteiligung bleibt der Augusta National aber auch heuer nicht, denn Edel-Amateurin Emma Spitz vertritt das “Land der Berge” bei den allerersten Augusta National Women’s Amateur Championship.

Die Ehre als erste Österreicherin am ehrwürdigen Par 72 Platz abschlagen zu dürfen erarbeitete sich Emma letztes Jahr, als sie im Finale der British Amateur Championship Landsfrau Isabella Holpfer in die Schranken wies. Was die junge Niederösterreicherin wirklich drauf hat zeigte sie dann gleich auf der ersten Runde, denn mit einer 71 (-1) brachte sie am Mittwoch sogar einen roten Score zum Recording. Erst am Donnerstag hatte sie dann mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, rettete sich mit einer 76 (+4) aber noch ins Playoff um eine Finalteilnahme, wo ihr am Ende ein Par zum Weiterkommen reichte.

Der Finaltag allerdings entwickelt sich dann nicht wirklich nach Emma’s Geschmack. Zwar liegt sie nach zwei Birdies und einem Bogey nach sieben Bahnen sogar knapp unter Par, danach aber zerfällt ihr Spiel etwas, denn mit etlichen Fehlern geht sich am Ende nur die 80 (+8) aus, womit sie schließlich aber immer noch den durchaus beachtlichen 30. Rang erreicht. Im elitären Amateurfeld, gespickt mit der Creme-de-la-creme des US-College Golfs, ist alleine das Überstehen des Cuts aber bereits mehr als nur eine Talentprobe.

