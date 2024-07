Ausgezeichnete Ausgangslage

Markus Brier notiert zum Auftakt der Senior Open mit einer 71 (-1) eine der seltenen roten Runden und bringt sich in Carnoustie in eine hervorragende Ausgangslage.

Über die Top 60 der Legends Tour rutscht Markus Brier in die heurige Seniors Open hinein und kommt somit erneut zu einem Start bei Europas Senior Major. Das ist durchaus praktisch, wird jedoch in Carnoustie gespielt, wo sich der Wiener im Jahre 2007 mit einem gewissen Tiger Woods den 12. Platz teilte und damit lange Jahre Österreichs Major-Bestmarke hielt, die erst von Sepp Straka verbessert wurde.

Am schottischen Links-Klassiker, der vor allem bei Wind als brutal schwer gilt, muss Brier wohl sein bestes Spiel auspacken um im Kreis der weltbesten Ü50-Stars bestehen zu können. Titelverteidiger ist Alex Cejka, der so wie Padraig Harrington oder Darren Clarke sogar bei der 152. Open in Royal Troon das Finale erreichte.

Zum Auftakt gleich mit früher Tee Time ausgestattet, zeigt der einzige Österreicher im Feld dann von Beginn an, dass er mit Links-Golf eindeutig per Du ist, denn schon die 2 lässt das erste Birdie springen. Zwar kann er in Folge nicht wirklich nachlegen, hält Fehler aber lange Zeit gekonnt von der Scorecard fern. Erst die 7 erweist sich dann als kleiner Stolperstein, bei Level Par kommt er aber immerhin in den Top 10 auf den Backnine an.

Starkes Intermezzo

Der Fehler lockt „Maudi“ auf den zweiten Neun dann richtiggehend aus der Reserve, denn schon auf der 11 drückt er sein Score wieder unter Par und legt prompt am darauffolgenden Par 5 ein weiteres Erfolgserlebnis nach. Nur kurz gönnt er sich dann eine kleine Auszeit, ehe am letzten Par 5 das bereits vierte Birdie gelingt, was ihn zu dieser Zeit sogar bis in die geteilte Führung ziehen lässt.

Wie aus dem Nichts büßt der 56-jährige dann aber plötzlich komplett den gewinnbringenden Rhythmus ein und tritt sich mit gleich drei Bogeys am Stück sogar den Ausgleich ein. Stilecht beendet er die Auftaktrunde dann aber mit einem abschließenden Birdie und notiert so mit der 71 (-1) eine der recht seltenen roten Runden am Donnerstag, womit er sich als 7. in eine ausgezeichnete Ausgangslage bringt.

Stephen Ames (CAN) erwischt mit einer 68 (-4) den besten Start.

Leaderboard The Senior Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Open Championship.