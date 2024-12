Bogeys unter Palmen

Markus Brier hat auch bei der Tour Championship auf Mauritius ziemlich zu kämpfen und notiert zum Abschluss der Saison im Constance Belle Mare Plage nur eine 75 (+3), was mit einem 45. Platz seine bislang schwächste Legends Tour Saison perfekt macht.

Das Beste zum Schluss! Nach diesem Motto will Markus Brier sein bislang schwächstes Golfjahr in Europas Ü50-Liga beenden. Dazu geht es südwärts nach Mauritius in das Belle Mare Plage Resort, wo 1 Million Dollar Preisgeld für den finalen Showdown bei der Senior Tour Championship der Legends Tour ausgespielt werden. Für den 56-jährigen Wiener geht es darum sich vom 36. Zwischenrang in der Jahreswertung möglichst weit nach oben zu arbeiten um zu ausreichend Startchancen im Golfjahr 2025 zu kommen.

Mit gleich zwei Bogeys beginnt das Finalturnier für Markus Brier alles andere als nach Maß. Zwar findet der 56-jährige in Folge am Par 3 der 3 auch das erste Birdie, nach einem weiteren Bogeydoppelpack kommt er aber sogar nur bei 3 über Par auf den Backnine an. Nach einigem Leerlauf wird es dann ab der 14 sogar noch unangenehmer, denn ein Doppelbogey und ein weiterer Schlagverlust direkt danach werfen ihn sogar bis ans Ende des Feldes zurück. Zwar beendet er die Runde dann immerhin sehenswert mit einem Birdiedoppelpack, mehr als die 76 (+4) und Rang 51 ist so jedoch am Freitag nicht zu holen.

Gute 2. Runde

Am Samstag präsentiert sich „Maudi“ im Gegensatz zum verkorksten Auftakt wie ausgewechselt, was sich bereits auf der 1 und dem Par 3 der 3 in frühen Birdies niederschlägt. Auch danach hat er auf den Frontnine alles im Griff, überredet auch das Par 5 der 6 und die 8 zu roten Einträgen und kommt so mit dem knallroten Zwischenstand von -4 auf der 10 an. Auf der 12 und der 14 schleichen sich dann zwar auch die ersten Fehler ein, mit gleich drei Birdies auf den letzten vier Löchern bringt er aber die mehr als sehenswerte 67 (-5) über die Ziellinie und drückt damit sogar sein Gesamtergebnis in den Minusbereich.

Zum Leidwesen des ersten European Tour Champions der Geschichte kann er am Finaltag von Beginn an nicht an die starke 2. Runde anknüpfen, was sich bereits auf der 2 in einem ersten Bogey manifestiert. Zwar gelingt zwei Löcher später am Par 5 der Ausgleich, die zweite lange Bahn lässt ihn jedoch wieder in den Plusbereich abrutschen. Auf den letzten neun Löchern wird es dann noch richtig unangenehm, denn nach einem Triplebogey auf der 12 ist ein Vorstoß endgültig nicht einmal mehr theoretischer Natur möglich. Auf den verbleibenden Löchern fängt er sich dann noch einen weiteren Schlagverlust ein und kommt so trotz zweier abschließender Birdies über die 75 (+3) nicht hinaus.

Damit geht sich verständlicherweise auch im Jahresranking als 45. keine Verbesserung vom 36. Platz mehr aus, womit Markus Briers bislang schwächste Saison auf der Legends Tour endgültig fixiert ist. Aufgrund dessen wird es der Routinier kommende Saison wohl auch etwas schwerer haben bei einigen Turnieren ins Starterfeld zu rutschen, wenngleich man durchaus davon ausgehen kann, dass er auch im kommenden Jahr zu Turniereinsätzen kommen wird.

Peter Baker (ENG) setzt sich im Stechen gegen seinen Landsmann Simon Griffiths am dritten Extraloch durch und triumphiert bei gesamt 16 unter Par.

Leaderboard Tour Championship Mauritius