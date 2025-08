In Meisterschafts-Form

Markus Brier verkauft sich beim Flaggschiff-Event der Legends Tour trotz widgriger Bedingungen an allen vier Tagen mehr als passabel.

Markus Brier packte an den ersten beiden Spieltagen der PGA Senior Championship all seine Routine aus und ließ sich vom heftigen und vor allem böigen Wind in die Top 10 hineinwehen.

Von den deutlich freundlicheren Wetterbedingungen am Samstag, die erstmals gute Scores zulassen, kann Brier in der Anfangsphase nicht profitieren, im Gegenteil: mit zwei Bogeys schnallt er sich gleich schweren Ballast um. Ein starkes Eisen in das erste Par 3 legt immerhin sofort den Birdie-Konter auf.

Die schweren Par 5, die ihm bereits drei Bogeys aufgehalst hatten, umschifft Brier am Samstag gekonnt, allein beim Verwerten der Birdiechancen tut er sich schwer. Das ändert sich auch vorerst nicht auf der zweiten Platzhälfte. Ein weiterer Durchhänger kostet zwei weitere Schläge und entfernt ihn weiter von den Toprängen. Erst im Finish locht Brier am vorletzten Loch einen Birdieputt. Am abschließenden Par 5 will nicht nur weiter kein Birdie auf einer langen Bahn gelingen, zu allem Überdruß patzt er mit einem vierten Bogey. Angesichts der guten Bedingungen verliert Brier mit der 75 doch einiges an Boden.

Bogeyquote am Finaltag deutlich reduziert

Trotz des leichten Rückzugs am Moving Day auf Position 24 hatte Markus Brier noch immer die Möglichkeit bei der PGA Seniors Championship sein bestes Saisonergebnis einzufahren, was sehr hilfreich für sein Spielrecht auf der Legends Tour wäre.

Stabiler als an den letzten Tagen findet Brier in seine Schlussrunde, nur ausgerechnet am ersten Par 3, das ihm schon zwei Birdies in der Woche spendiert hatte, patzt er mit dem Bogey. Danach geht es wieder solide dahin, nur Birdieputt will bis zur Halbzeit keiner fallen. Dafür geht auf der schweren 8. Bahn ein weiterer Schlag verloren.

Das Bild ändert sich auch auf den letzten 9 Löchern kaum: Birdieputts kriechen am Loch vorbei, dafür verwaltet der 57-jährige Wiener sein Score weiter sicher. Nach dem dritten Bogey an der 16 platzt ihm spät der Kragen, was am nächsten Grün doch noch zu einem Birdie führt. Mit der 74 (+2) sind zwar keine Sprünge mehr am Leaderboard zu machen, mit dem 22. Platz beim Flaggschiff-Event der Legends Tour kann Brier dennoch zufrieden sein, da er wertvolle Punkte fürs Ranking sammelt.

Der Amerikanier Bo Van Pelt sichert sich im Stechen gegen den Südafrikaner Darren Fichardt mit Birdie am ersten Extraloch den Meisterschaftstitel in Aberdeen.

Endergebnis PGA Seniors Championship